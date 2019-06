Al via in Italia vendite del Suv H2 della debuttante Haval

Inizia con lo sport utility vehicle di medie dimensioni H2 l'avventura italiana di Haval, marchio appartenente al gruppo cinese Great Wall. Il brand è il più importante per volume all'interno della realtà automobilistica di Baoding e, chiariscono gli importatori di Eurasia Motor Company, negli ultimi cinque anni è stato leader nelle vendite di Suv nel mercato locale. Nel 2018 ha prodotto oltre un milione di veicoli. ''Oggi Haval - hanno spiegato - ha 8 centri di ricerca e sviluppo sparsi nel mondo, che si occupano anche di guida autonoma e di propulsione a energie alternative, ma allo stesso tempo sta realizzando un nuovo incubatore e centro ricerche in Silicon Valley, dove investirà 4 miliardi di euro per sviluppare tecnologie per la propulsione ibrida e a idrogeno''.



Lanciato in patria nel 2013, il modello H2 sarà disponibile nello Stivale da settembre, forte di una garanzia di 3 anni o 100.000 km e sarà acquistabile presso la rete di concessionarie che già vende Great Wall. Lungo 4.335 mm, largo 1.814 mm e alto 1.695 mm, con una distanza tra i due assi (passo) di 2.560 mm, in ordine di marcia pesa 1.605 kg.



In Italia viene offerto con un motore turbo benzina di 1.497 cc da 140 Cv, omologato per consumi medi di 8,26 litri/100 km ed emissioni di CO2 di 194 g/km (ciclo WLTP): è in regola con la normativa sull'inquinamento euro 6D-Temp ed è in grado di erogare una coppia massima di 196 Nm a 4.500 giri al minuto. Lo stesso propulsore viene proposto anche con alimentazione bi-fuel benzina-GPL. Il mezzo prevede un cambio manuale a sei marce e trazione anteriore, adotta sospensioni a ruote indipendenti, all'avantreno con schema tipo Mc Pherson e al retrotreno multi-link. Punto di forza del nuovo veicolo e caratteristica del brand, sottolineano da Eurasia Motor, è l'elevato rapporto contenuti/prezzo. H2 viene infatti proposto nel nostro Paese con un prezzo di 17.900 euro nell'allestimento Easy e di 19.900 euro nel Premium, dotato in più, tra l'altro, di rivestimenti in pelle, sedile guida con regolazione elettrica, climatizzatore automatico bizona anziché manuale, tetto apribile, sistema multimediale con schermo da 8 pollici e retrocamera di posteggio.