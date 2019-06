Nissan Navara, il pick up debutta con motori più efficienti

Motori più efficienti capaci di garantire minori emissioni e minori consumi, capacità di traino migliorata e nuovo sistema di infotainment NissanConnect. Disponibile in Italia a partire da settembre la nuova Nissan Navara, pick up che fa della versatilità il suo punto di forza, è il veicolo ideale per gestire ogni situazione di guida, con prestazioni ottimali sia su strada che in off-road. ''Ho il piacere di annunciare il lancio della versione più forte, intelligente ed efficiente di Nissan Navara - ha affermato Paolo D'Ettore, direttore della BU LCV - Grazie alla combinazione di comfort, prestazioni, capacità di carico e solidità, Nissan Navara continua a riscuotere grande successo in tutta Europa. Navara è oggi presente in 109 mercati a livello globale e il business LCV Nissan è in costante crescita. Grazie al nostro piano a medio termine e alla nostra linea di prodotti in espansione, siamo fiduciosi che questa crescita proseguirà e sempre più clienti acquisteranno i nostri LCV in tutto il mondo''. Tra le caratteristiche principali, oltre ad un motore più evoluto che risponde ai nuovi standard di emissioni e al protocollo Euro6DTemp, valido fino a dicembre 2021; un propulsore entry level con maggiore potenza grazie alla nuova configurazione del motore Twin Turbo; il nuovo sistema NissanConnect con display da 8'' e servizi di connettività per controllare il veicolo anche da remoto; la frenata migliorata con distanza di arresto ridotta grazie all'adozione dei freni a disco sulle 4 ruote; sospensioni posteriori ottimizzate per un assetto più rigido in assenza di carico mentre sulla versione King Cab debuttano le sospensioni posteriori multi-link. Le nuove caratteristiche si aggiungono alle avanzate tecnologie Nissan Intelligent Mobility delle quali Nissan Navara è dotato. La versione Tekna - la più venduta - include di serie: Hill Start Assist, Hill Descent Control, sistema di frenata d'emergenza intelligente e Intelligent Around View Monitor. Come tutti gli LCV Nissan, anche Navara è coperto dalla garanzia leader del settore di 5 anni/160.000 km. Ex vincitore dell'International Pickup Award, Navara è prodotto presso gli stabilimenti di Spagna, Cina, Messico, Thailandia e Argentina. Versatilità, solidità e comfort sono le caratteristiche più apprezzate di Nissan Navara, che nel 2018 è stato il pick-up più venduto al mondo con 231.435 unità, un +6% rispetto all'anno precedente.