Lotus Type 130, la nuova hypercar elettrica debutta il 16 luglio

Lotus ha scelto il luogo in cui è nato il celebre marchio di auto sportive e da corsa, Londra, e la data del prossimo 16 luglio per svelare la sua prima hypercar per il momento identificata dal nome del progetto, Type 130.



Questo inedito modello, specifica un comunicato della Casa britannica (che dal 2017 fa parte del Gruppo cinese Geely, lo stesso che possiede Volvo) sarà caratterizzato dalla propulsione 100% elettrica e verrà prodotto in soli 130 esemplari, i primi dei quali verranno consegnati nel 2020. L'annuncio del reveal in luglio fa seguito all'annuncio del programma Type 130 che Lotus aveva fatto nello scorso aprile durante il Salone di Shanghai e sulla 'sollecitazione' di diverse centinaia di potenziali clienti che avevano confermato la volontà di acquistare questa hypercar elettrica, la prima costruita interamente in Gran Bretagna, nella sede storica di Lotus a Hetel nel Norfolk. Dell'auto - che è anticipata in un video teaser al sito https://youtu.be/XJ-zYTBoue0 - non si conoscono ancora i dettagli tecnici, ma secondo l'autorevole magazine britannico Autocar, che ha anche ricostruito il possibile aspetto definitivo della vettura, è corretto attendersi una potenza superiore ai 1.000 Cv con una autonomia di circa 420 km, il tutto per prestazioni al top in funzione della costruzione 'leggera' della scocca. Elevato anche il prezzo che dovrebbe sfiorare i 2,3 milioni di euro.