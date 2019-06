Cadillac CT4-V e CT5-V debutto Usa nel segmento sport sedan

Dopo aver svelato la prima variante della famiglia V, la CT6, Cadillac presenta ora i due nuovi modelli sportivi CT4-V e CT5-V che completano l'offerta del brand del Gruppo GM in un segmento - quello delle berline sportive premium con lunghezza attorno ai 5 metri - che negli Stati Uniti è animato principalmente dalle 3 Case tedesche Audi, Bmw, Mercedes ma anche da alcuni brand asiatici.



''La nuova gamma V definisce la moderna sofisticazione in campo auto - ha detto Brandon Vivian, ingegnere capo di Cadillac - combinando un abitacolo di lusso con la tecnologia e la raffinatezza 'muscolosa' che soddisfa gli appassionati più esigenti''. Le nuove CT4 e CT5 costruite sulla pluripremiata architettura Alpha a trazione posteriore - recentemente introdotte - rappresentavano il portfolio berline riallineato di Cadillac, caratterizzato da nuove proporzioni, tecnologie innovative e più possibilità di scelta. Ora debuttano i modelli V, sviluppati per offrire il migliore mixdi prestazioni, immagine e raffinatezza dinamica. CT4-V e CT5-V sono disponibili nelle varianti a trazione posteriore o quattro ruote motrici e condividono le più recenti tecnologie come il Magnetic Ride Control 4.0, ottimizzato specificamente per migliorare il confort senza sacrificare la reattività orientata alle prestazioni. Sono presenti la trasmissione automatica a 10 velocità, i freni anteriori Brembo, l'assistenza elettronica eBoost e il differenziale posteriore a slittamento limitato su CT4-V e differenziale autobloccante elettronico su CT5-V. A livello di motorizzazioni la Cadillac CT5-V dispone del 3.0 Twin Turbo V6 da 355 Cv mentre sotto al cofano della CT4-V si trova il Turbo 2.7 da 320 Cv. Le auto saranno lanciate sul mercato Usa come modelli 2020.