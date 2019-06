Seat Mii Electric, citycar impatto zero arriverà a fine anno

Seat Mii Electric, che debutterà in pre-vendita a settembre per consegne fine anno, è il primo modello elettrico al 100% del brand spagnolo del Gruppo Volkswagen a cui è affidato il compito - pur senza sostanziali rivoluzioni industriali e progettuali, perché non utilizza ancora la piattaforma comune MEB - di gettare le basi dell'offensiva Seat per la mobilità sostenibile.



Nel prossimo futuro saranno infatti aggiunti la nuova Set el-Born (su architettura MEB) e le versioni ibride plug-in di Tarraco e Leon, così come Cupra Formentor e Cupra Leon. Mii Electric, che deriva dal modello a benzina, si distingue per praticità e dinamicità, il tutto accompagnato da un'autonomia di 260 km secondo l'omologazione WLTP. Porterà sul mercato, ad un prezzo che l'azienda dichiara ''accessibile e con un basso costo di proprietà'' - anche tecnologie avanzate e nuovi livelli di connettività, pronta per le sfide quotidiane della città e le esigenze di una nuova generazione dei clienti.



"Il mercato sta cambiando e l'elettrificazione si estende a un ritmo senza precedenti - ha detto Luca de Meo, presidente di Seat -. In Europa, il mercato dei veicoli elettrici è cresciuto del 46% nei primi quattro mesi dell'anno e, da ora in poi, ci aspettiamo che i veicoli elettrificati svolgano un ruolo importante nel nostro settore. Mii Elecric è l'inizio della strada, portando sul mercato un modello elettrico economico".



Le dimensioni compatte della nuova versione di Mii garantiscono una guida dinamica in città mantenendo la grande facilità di parcheggio. Questo modello, che nella gamma Seat sostituirà la versione a benzina, ha carrozzeria a cinque porte, presenta un design esterno rinnovato, con scritte e adesivi specifici e cerchi in lega da 16 pollici in grigio Cosmo opaco.



Interessanti cambiamenti anche all'interno, come lo stampaggio decorativo sul cruscotto, la nuova luce ambiente, i sedili sportivi riscaldati, i rivestimenti in pelle nera per leva del cambio (con sole 4 posizioni: D, P, R e N), freno a mano e volante sportivo. Di serie è presente l'assistente che evita il cambio di corsia involontario.



Mii Electric è anche il primo modello che include Seat Connect, una funzione che consente l'accesso e la gestione tramite un App specifica nello smartphone. Seat Connect permette di consultare anche in remoto i dati del veicolo, la posizione del parcheggio, lo stato della batterie, nonché controllare a distanza aria condizionata, luci e porte.



Il motore di Mii Electric è associato a una trasmissione a singola velocità e distribuisce istantaneamente una potenza di 83 Cv (61 kW) e una coppia di 212 Nm, che consentono di accelerare da 0 a 50 km / h in soli 3, 9 secondi, caratteristiche perfette per il traffico della città. Il veicolo ha una batteria agli ioni di litio con una capacità di 36,8 kWh che gli garantisce un'autonomia fino a 260 km con una singola carica, in base al ciclo di prova WLTP.