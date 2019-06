Peugeot 508 SW debutta sul mercato italiano

A pochi mesi dalla presentazione mondiale avvenuta allo scorso Salone dell'auto di Parigi, la nuova Peugeot 508 SW fa il debutto sul mercato italiano.



La nuova Station Wagon del Leone, dopo esser stata esposta in anteprima lo scorso mese in occasione degli Internazionali BNL d'Italia, viene lanciata nel nostro Paese con una ampia campagna di comunicazione ed un'offerta dedicata a tutti i clienti e focalizzata attorno al noleggio a lungo termine Free2Move Lease, la business unit di Free2Move, brand di Groupe PSA dedicato alla mobilità di oggi e di domani.



Sono previsti 389 euro di canone noleggio mensile per mettersi alla guida della nuova ammiraglia del Leone, forte di un design di rottura, in grado di innovare fortemente il segmento delle station wagon. Nuova 508 SW si distingue per la forte personalità, elegante e dinamica al tempo stesso, per la dotazione tecnologica d'avanguardia, in grado di alzare ancor più l'asticella di quanto lecito aspettarsi nel segmento di appartenenza. Tecnologia che esalta ancor più l'esperienza di guida che si prova al volante.



Disponibile da subito con motorizzazioni benzina PureTech turbo o Diesel BlueHDi con potenze da 130 a 225 CV, nuova 508 (sia fastback che SW) sarà disponibile a fine 2019 anche in versione plug-in hybrid, perfetta declinazione del concetto di transizione energetica secondo Peugeot. In questo ambito, poi, sta facendo sognare i molti appassionati la concept 508 Peugeot Sport Enginereed, manifesto tecnologico della Casa del Leone per le auto sportive di un futuro molto prossimo.