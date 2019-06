Grand California, la versione large del motorhome secondo VW

Circa 160.000 esemplari venduti fanno del California il motorhome di maggior successo al mondo. Oggi Volkswagen Veicoli Commerciali lancia sul mercato un secondo California di maggiori dimensioni: il Grand California. Grazie a questo modello, il concept del camper viene trasferito nella classe di veicoli immediatamente superiore. Il maggiore spazio disponibile è stato utilizzato per dotare il veicolo di un bagno, un letto più grande nella parte posteriore del mezzo, una cucina completa e una zona giorno luminosa, elegante e, soprattutto, alta. Affinché il Grand California possa soddisfare le differenti esigenze di libertà durante i viaggi, il modello viene offerto con due varianti di passo e altrettante tipologie di tetto nonché, a richiesta, con trazione integrale 4Motion anziché trazione anteriore. Il Grand California 600 è un veicolo da 6,0 metri, con zona letto nella parte posteriore e un letto estraibile sopra la cabina di guida. Se si intraprendono lunghi viaggi in due, si può disporre anche di un passo più lungo per un maggiore spazio all'interno. Per tutti i globetrotter è stato sviluppato il Grand California 680, la versione lunga 6,8 metri. Questa offre una zona letto più grande nella parte posteriore e generosi spazi di stivaggio.



Entrambi i Grand California dispongono di un nuovo motore turbodiesel (TDI) a quattro cilindri da 177 CV (130 kW) Euro 6 abbinato ad un comodo cambio automatico 8 rapporti.



Il Grand California 600 con trazione anteriore costa 54.990 euro, mentre il Grand California 680 viene offerto ad un prezzo base di 57.100 euro (tutti i prezzi sono riferiti al mercato tedesco). Il prezzo delle versioni 4MOTION ammonta a 59.310 euro (600) e 63.651 euro (680).



Questo veicolo è dotato di sedili girevoli nella zona anteriore (compresi braccioli pieghevoli) e un divanetto a due posti. Le famiglie con bambini apprezzeranno il sistema di fissaggi Isofix presente sul divano posteriore. Un grande tavolo da pranzo rimovibile offre spazio sufficiente per quattro persone. La dotazione della cucina comprende un frigorifero da 70 litri estraibile, con freezer, un piano cottura a gas a due fuochi e un lavandino. Un elemento che differenzia il Grand California dal California è la presenza di un bagno completo. Oltre alla toilette, la sua dotazione comprende doccia, lavandino ribaltabile, mensole e un armadietto. Per alimentare smartphone, tablet e altri dispositivi, sono presenti fino a sei interfacce USB e quattro prese da 230 V. Per quanto riguarda la connettività, la gamma comprende differenti dotazioni a richiesta tra cui due diversi sistemi di infotainment, comprensivi di interfaccia per telefono, un sound system Bluetooth con subwoofer, il 'Media Control"' (comando del sistema di infotainment tramite tablet o smartphone) e 'App Connect'. Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.



Il nuovo Grand California viene offerto con sistemi di assistenza e comfort di ultima generazione. Oltre a quelli opzionali, c'è il sistema di assistenza nelle partenze in salita è sempre di serie così come il Crosswind Assist.





