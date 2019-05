Ford GT alle 24 Ore di Le Mans con le livree celebrative

In occasione della prossima 24 Ore di Le Mans, Ford ha creato una serie speciale di livree celebrative (Celebration Liveries) che vestiranno le Ford GT del Ford Chip Ganassi Racing Team. Ognuna delle quattro Ford GT indosserà una livrea dedicata ai successi, del passato e del presente, dell'Ovale Blu a Le Mans.



L'edizione della 24 Ore di Le Mans di quest'anno, sarà l'ultima dell'attuale programma corse dedicato alla produzione della Ford GT, che segna così, la fine di un altro grande capitolo a Le Mans per Ford.



Le quattro Ford GT hanno fatto il loro ingresso sul famoso circuito La Sarthe a Le Mans, per la prima volta nelle loro nuove livree, ognuna delle quali con un significato speciale. A loro si aggiungerà anche una quinta Ford GT, che correrà nella classe GTE Am con Keating Motorsports.



La Ford GT #66, guidata da Stefan Mücke (GER), Olivier Pla (FRA) e Billy Johnson (USA), indosserà una livrea nera che ricorda quella della Ford GT 40 di Bruce McLaren e Chris Amon che vinse Le Mans nel 1966.



La Ford GT 40, che Dan Gurney e A.J. Foyt hanno guidato fino alla vittoria a Le Mans nel 1967, viene ricordata nella nuova livrea della Ford GT #67, guidata da Andy Priaulx (GB), Harry Tincknell (GB) e Jonathan Bomarito (USA).



La Ford GT #68, la più recente vincitrice a Le Mans, si è aggiudicata la bandiera a scacchi, per la prima volta, nella gara del 2016. Dirk Müller (GER), Joey Hand (USA) e Sébastien Bourdais (FRA) correranno con gli stessi colori di quella vittoria del 2016.



La Ford GT #69 di Scott Dixon (NZ), Ryan Briscoe (AUS) e Richard Westbrook (GB) prende spunto dal design della Ford GT 40 che arrivò seconda a Le Mans nel 1966 nell'epica vittoria con 3 GT 40 a occupare tutti e 3 i gradini del podio, il così detto 1-2-3 finish, di Ford.

Anche la Ford GT #85, che disputerà la gara nella classe GTE Am del Customer Team, Keating Motorsports, utilizzerà la stessa livrea delle quattro Ford GT, abbinata però ai colori brillanti del suo sponsor principale, Wynn's. La formazione alla guida della Ford GT #85 è composta da Ben Keating (Stati Uniti), Jeroen Bleekemolen (NETH) e Felipe Fraga (BRA).