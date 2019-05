In pre-ordine in Italia Audi sportive Diesel S6 e S7

Si aprono in Italia i pre-ordini per le Audi S6 berlina e wagon e S7 Sportback, sportive ibride a gasolio da 349 Cv che abbinano prestazioni di alto livello a consumi ed emissioni decisamente contenuti. Questo risultato è stato reso possibile dall'abbinamento del nuovo motore V6 3.0 TDI ad alta efficienza, in grado di erogare 700 Nm di coppia massima, a un modulo mild-hybrid a 48 Volt.



Proposte con trazione integrale, cambio automatico a 8 rapporti di tipo Tiptronic, sterzo 'dinamico' e ammortizzatori regolabili, queste versioni Diesel high performance promettono un'eccezionale prontezza d'erogazione, accelerazioni brucianti ed elevate percorrenze per litro di carburante. Secondo i dati ufficiali forniti dal Costruttore tedesco, la S6 accelera da 0 a 100 km/h in 5 secondi, mentre S6 Avant e S7 Sportback scattano da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. La velocità massima per tutte è limitata elettronicamente a 250 km/h e tutte sono omologate ai sensi della normativa Euro 6d-Temp EVAP. La berlina brucia in media nel ciclo misto 7,8-8,0 litri di gasolio ogni 100 chilometri, con emissioni di CO2 di 203-208 grammi al lkm, per la S6 Avant i riferimenti sono di 7,9-8,2 litri e 206-214 g/km, per la S7 Sportback 7,8-8,1litri e 205-211 g/km.



Il cuore del sistema MHEV a 48 Volt è costituito da un alternatore-starter azionato a cinghia (RSG), collegato all'albero motore, e da una batteria agli ioni di litio da 10 Ah collocata sotto il pianale del bagagliaio. Il sistema start/stop di bordo è attivo sino a 22 km/h e permette ai nuovi modelli S TDI un risparmio sino a 0,4 litri/100 km di carburante nell'esercizio di marcia reale. Ad andatura costante, poi, Il modulo ibrido è in grado di far 'veleggiare' la vettura a motore spento per un massimo di 40 secondi.



Dalla Filiale chiariscono: "Grazie all'interazione tra il compressore elettrico (EAV, in tedesco Elektrisch Angetriebener Verdichter) e il turbocompressore a gas di scarico, la risposta del propulsore alle pressioni dell'acceleratore è pressoché istantanea. L'EAV supporta il turbo del motore TDI quando i gas combusti non garantiscono la spinta sufficiente per un'erogazione immediata della coppia, per esempio in partenza e in ripresa a basso regime".



Caratterizzate da contenuti ed equipaggiamento al top, in Italia le nuove S TDI sono proposte con prezzi di 80.450 euro per la S6 TDI 3.0 quattro tiptronic, di 82.850 euro per S6 Avant, e di 90.100 euro per la S7 Sportback TDI 3.0 quattro tiptronic.