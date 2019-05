Al Misano World Circuit svelato Mercedes Actros Race Edition

Continua la strategia legata alle edizioni speciali di Mercedes-Benz Trucks Italia con una nuova esclusiva mostrata in anteprima nel paddock del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Con l'edizione speciale Actros Race Edition, Mercedes-Benz Trucks Italia porta su strada l'anima competitiva della Stella realizzata in collaborazione con la Rino Truck Custom. L'Actros Race Edition non solo è caratterizzato da una livrea ispirata al mondo racing Mercedes-Benz ma è inoltre, in grado di garantire massima efficienza e sicurezza grazie al motore OM 473 Euro 6d e all'Active Brake Assist.



''Con le nostre edizioni speciali vogliamo provare la nostra vicinanza alle esigenze e desideri dei clienti e partner dei giganti con la Stella - ha commentato Domenico Andreoli, Head of Marketing, Press & Homologations di Mercedes-Benz Trucks Italia -. Con il Race Edition vogliamo permettere a tutti gli autisti, padroncini e fan del nostro Marchio, di trasmettere la propria passione verso il mondo del motorsport targato Mercedes-Benz''.



Per la realizzazione di questa esclusiva 'racing' tutta italiana, Mercedes-Benz Trucks Italia ha scelto la Rino Truck Custom come partner, nuova realtà fondata da Ventura Rino Acito, imprenditore da anni nel settore dei truck. L'azienda campana è la prima in Italia ad occuparsi di personalizzazione dei Veicoli Industriali a 360°, occupandosi di ogni singolo aspetto del veicolo, dagli esterni, agli interni fino agli accessori. Un lavoro graduale impreziosito da dettagli lavorati artigianalmente per offrire al cliente un prodotto esclusivo, unico e di altissima qualità. ''Spinto dalla grande passione per i camion e dal desiderio di dare vita ad esemplari unici, ho sentito il bisogno di offrire un servizio unico che potesse soddisfare le esigenze di ogni cliente, affidando a noi la possibilità di personalizzare il veicolo in toto'', ha dichiarato Ventura Rino Acito, amministratore delegato della Rino Truck Custom.