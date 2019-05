Bmw X7, il lusso dell'ammiraglia sale a bordo di un Suv

Il lusso dell'ammiraglia di Monaco (la Serie 7) abbinato allo spazio e al comfort di uno sport activity vehicle (Sav). Nasce da questa fusione la nuova X7 di Bmw, auto pensata per chi ama i lunghi viaggi, meglio se in compagnia (data la possibilità di disporre di 7 posti).

Guarda le fotoBmw X7





Prodotta a Spartanburg in Usa, con il lancio partito a metà di questo mese nei mercati europei, la nuova X7 è disponibile da 94.900 euro (per la versione xDrive 30d da 265 cv e 620 Nm di coppia massima da 2.000 a 2.500 giri) mentre si sale a 97.400 euro per la 40i da 340 cv, fino ad arrivare ai 119.500 euro riservati al top di gamma M50d da 400 cv (ma in arrivo sono previste altre novità).



Lunga poco più di cinque metri alta 1.805 mm, con un passo di 3.105 mm e pesante circa 2.500 kg, Bmw X7 sfoggia dimensioni proporzionate e capaci di esprimere la robustezza tipica dei Sav abbinata ad un design raffinato sia all'esterno, grazie ai gruppi ottici a Led, alle cromature e alle gomme, che partono dai 20 pollici fino ad arrivare all'opzione dei 22, che all'interno. A bordo lo spazio è un must: il bagagliaio parte da 326 litri ma può arrivare a 750 e addirittura a 2.120 litri, in base alle file di sedili a cui intendiamo rinunciare. Eleganza e lusso si declinano anche all'interno dove l'abitacolo è suddiviso in tre parti ma dove anche gli occupanti della seconda fila possono vivere un'esperienza lounge grazie alla possibile configurazione due posti (invece dei tre canonici).



Il clima è suddiviso in zone mentre il tetto vanta una illuminazione a led piuttosto suggestiva (previsti il Welcome Light Carpet e il Dynamic Interior Light) e il tetto Sky Lounge.



Inoltre il Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System e il Rear-seat entertainment Professional system, assieme al pacchetto M Sport consentono ai clienti di personalizzare ancora di più lo stile della propria auto. La Bmw X7 non rinuncia alle prestazioni tipiche di una vettura off-road, dato il suo aspetto, ed è dotata di sospensione attive di serie: l'altezza della vettura può essere modificata attraverso la chiave (80 i mm di differenza). Diversi i sistemi per il telaio tra cui l'active steering e l'executive drive Pro system. Il pacchetto off-road include quattro differenti modalità di guida (xSand, xGrave, xRocks e xSnow).



Bmw X7 è equipaggiata con un Live Cockpit professionale dotato di un controller e di uno schermo da 12,3 pollici.



L'assistente intelligente personale, che risponde alla frase 'Ciao Bmw' presente le ultime tecnologie avanzate in materia di connettività (ancora forse un passo indietro rispetto alle dirette concorrenti, ma sicuramente pronto ad una risposta più immediata grazie anche al Remote Software Upgrade). In materia di connettività, ancora, vale la pena citare la possibilità di disporre di prese Usb anche nelle file posteriori di sedili.



Nata per chi ama il viaggio, X7 propone ai clienti - al di là di una gamma di motori performanti - un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida che consentono di raggiungere un'autonomia di livello due.



Abbiamo avuto modo di testarli, nel corso del tour organizzato da Milano fino a Matera, Capitale della Cultura 2019, nella tratta che va da Venezia a Firenze. In città così come in autostrada ma anche lungo le Statali 'trafficate' dai camion della Pianura Padana, la Bmw X7 ha offerto una guida piuttosto rilassata grazie all'impiego di telecamere, sensori e radar che oltre a prevedere mantenimento della corsia, velocità di crociera e l'eventuale frenata automatica di emergenza, tengono sotto controllo il livello di attenzione del conducente, segnalando, qualora fosse il caso, la necessità di una sosta per un caffè.