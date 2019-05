Skoda Scala, porte aperte negli show-room il 25 e 26 maggio

La berlina Skoda Scala è pronta per il debutto sul mercato italiano, con un porte aperte presso tutta la rete delle concessionarie italiane in programma i prossimi 25 e 26 maggio. Il nuovo modello segna un passo importante nello sviluppo del brand.



Dopo il debutto allo scorso Salone dell'auto di Ginevra, per la nuova berlina di segmento C è arrivato il momento del lancio sul mercato italiano. Il modello, interamente inedito, sfrutta la grande flessibilità concessa dalla piattaforma MQB per offrire un'abitabilità interna ai 5 passeggeri, anche in virtù del passo lungo ben 2.649 mm. In 4.362 mm di lunghezza, Scala mette a disposizione un vano bagagli con una volumetria che varia da 467 litri con il divano posteriore in uso, fino a 1.410 litri abbattendo le sedute posteriori.



Scala propone di serie la frenata automatica con riconoscimento dei pedoni Front Assistant, il sistema di mantenimento attivo della corsia di marcia Lane Assistant e il radar per il controllo della distanza di sicurezza e il mantenimento della velocità Adaptive Cruise Control. Sempre di serie sono presenti il dispositivo Driver Activity Alert che riconosce eventuali segnali di stanchezza del conducente, invitandolo a fare una pausa e la chiamata automatica di emergenza in caso di sinistro. Il nuovo modello porta al debutto anche il sistema di infotainment di nuova generazione, caratterizzato dalle più recenti possibilità in fatto di connettività estesa. Scala è dotata di serie di schermo touch da 8'' e della tecnologia Smartlink+ con protocolli Apple Car Play e Android Auto per la connessione del proprio smartphone, oltre al sistema bluetooth.



Il sistema Skoda Connect, infine, permette di monitorare numerosi parametri e interagire con l'auto a distanza, tramite una App dedicata.



Skoda Scala è proposta in Italia con motorizzazioni 1.0 TSI 95 CV e 115 CV, 1.5 TSI 150 CV e 1.6 TDI 115 CV, in abbinamento a cambi manuali o automatici DSG. I prezzi partono da 19.960 euro per la motorizzazione 1.0 TSI 95 CV in versione Ambition.



A partire dall'autunno, Scala sarà disponibile inoltre con motorizzazione 1.0 G-TEC 90 CV a metano.