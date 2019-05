Opel Movano, 150 combinazioni diverse e tanta tecnologia

Sicuro, versatile e connesso: il nuovo Opel Movano arricchisce la flotta dei veicoli commerciali di Russelsheim con equipaggiamenti ricchi in materia di assistenza alla guida ma anche di infotainment riuscendo a ricreare un vero e proprio ufficio mobile nell'abitacolo. A bordo sale la telecamera posteriore, che permette a chi guida di tenere sempre tutto sotto controllo. Funzioni come l'Allerta angolo cieco e l'Allerta in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata aumentano la sicurezza anche degli altri utenti della strada. A ciò si aggiunge una ricca offerta di connettività e infotainment con il nuovo sistema Navi 50 IntelliLink Pro compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e dotato di schermo touch da 7 pollici particolarmente sensibile. Gli smartphone compatibili si possono caricare sulla basetta wireless in opzione. Movano è il più grande veicolo commerciale della gamma Opel. Accanto ai nuovi Vivaro e Combo Cargo, il marchio tedesco ha ora la gamma di veicoli commerciali più giovane del mercato.



L'abitacolo del nuovo Movano è spazioso e capiente e vanta ben 22 vani e spazi portaoggetti. Come in precedenza il nuovo Movano in versione furgone è disponibile in quattro lunghezze e tre altezze, con una massa complessiva che può raggiungere le 4,5tonnellate e 17 metri cubi di volume di carico. All'anteriore spicca l'ampia griglia, posizionata in basso, al centro della quale si trova in grande evidenza il logo Opel del fulmine. Dal logo partono le caratteristiche alette che terminano nelle luci per la marcia diurna con LED integrate nei gruppi ottici anteriori. Il nuovo Movano appartiene chiaramente alla famiglia Opel.



Numerosi sistemi di assistenza alla guida sono disponibili per la prima volta su Movano e rendono la guida più rilassante e soprattutto più sicura.



Sono disponibili più di 150 versioni di Movano realizzate in fabbrica, dai furgoni, ai telai e ai pianali alle versioni per il trasporto di passeggeri, ai cassoni fissi, ribaltabili e alle furgonature gran volume. Le versioni furgone di Movano sono disponibili con un vano di carico lungo fino a 4,38 m, alto fino a 2,14 m e il cui volume può raggiungere i 17 m3. In base alla versione specifica, la massa complessiva può arrivare a 4,5 tonnellate; la portata massima è pari a 2,4 tonnellate. Movano è anche un eccellente veicolo da rimorchio, in grado di trainare fino a 3,5 tonnellate.