Kia allarga gamma suv con un inedito modello compatto

Kia cavalca il trend e allarga la sua offerta nell'ambito del segmento suv e crossover con quello che viene definito un modello 'di formato compatto' con lo spazio e la funzionalità di un suv tradizionale. Di questa auto, di cui non si conoscono per il momento né il nome né le caratteristiche tecniche, Kia ha diffuso due bozzetti che forniscono comunque precise informazioni sul look (nel frontale si riconosce un nuovo trattamento della classica mascherina Tiger Nose) e sulla forma della carrozzeria, più crossover che suv tradizionale. Ispirato al concept SP Signature mostrato al recente Seoul Auto Show, questo nuovo modello Kia rappresenta l'estensione di un programma che era stato ipotizzato inizialmente per il solo mercato dell'India e di altri Paesi asiatici, evidentemente dopo che un primo 'assaggio' (realizzato nel 2018 con l'SP Concept esposto al Delhi Auto Show) di questa opportunità di estensione dell'offerta ha dato risposte superiori alle aspettative. Il tipico design robusto dei suv convive in questo modello con raffinati dettagli esterni e con una potente linea delle fiancate, il tutto accompagnato in coda da una superficie vetrata ben inserita nel portellone e da un fregio metallico nel paraurti, un insieme di stilemi che conferisce una immagine di sportività ed eleganza. Oltre che per l'inedito disegno del frontale, in cui i gruppi ottici Led sono un prolungamento della griglia del radiatore, il nuovo suv compatto di Kia - si legge nella nota dell'azienda - avrà una grafica luminosa tridimensionale e un motivo 'a diamante' altamente tecnico sul bordo, con un disegno che è anche riprodotto nelle luci posteriori.



''Abbiamo creato un'auto che si distingue in ogni situazione - ha dichiarato Byung Chul Juh, responsabile dello stile di Kia Motors Corporation - dalla città alla campagna, e il suo robusto design sportivo sarà accompagnato da una vasta gamma di dispositivi e tecnologie appropriate per i clienti più giovani nei mercati di tutto il mondo''. Questo primo piccolo suv globale di Kia sarà venduto in Corea nella seconda metà del 2019 e, poco dopo, inizierà la commercializzazione in altre Regioni.



L'Europa per il momento è esclusa.