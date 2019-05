Mercedes, al debutto nuovo Actros: muscoli e tanta tecnologia

Più sicuro, efficiente e connesso: per una settimana e mezza, circa 200 giornalisti provenienti da oltre 30 Paesi hanno avuto la possibilità di mettere alla prova il modello di punta della gamma Mercedes-Benz Trucks.



L'attenzione non è stata rivolta alle sole innovazioni, come ad esempio le MirrorCam, la nuova plancia multimediale o la caratteristica configurazione dei gruppi ottici, ma anche all'efficienza di tutti gli innovativi sistemi sulle strade del nord della Spagna. Grazie al nuovo Actros, la Stella consolida ulteriormente il proprio ruolo di leader in termini di sicurezza. Grande importanza riveste l'innovativo sistema Active Drive Assist.



Disponibile per la prima volta a bordo di un Veicolo Industriale, il sistema offre una guida parzialmente autonoma a tutte le velocità e, inoltre, fornisce assistenza all'autista e in determinate circostanze, controllando la marcia in senso longitudinale e laterale e intervenendo automaticamente sul sistema frenante e sull'acceleratore, mantenendo allo stesso tempo il veicolo all'interno della carreggiata. L'Active Drive Assist sfrutta il radar avanzato e la telecamera dell'innovativo Active Brake Assist per monitorare il traffico e rilevare la segnaletica orizzontale. L'Active Drive Assist opera sempre secondo le specifiche del cruise control intelligente e del sistema di controllo della trasmissione Predictive Powertrain Control, per garantire una marcia quanto più efficiente possibile in termini di costi.



Per la prima volta su un veicolo industriale prodotto in serie, le MirrorCam sostituiscono i tradizionali retrovisori con un sistema di telecamere. Le MirrorCam migliorano sicurezza e capacità aerodinamiche, con un sistema basato esclusivamente su telecamere e display digitali. Le telecamere sono installate sui lati destro e sinistro del telaio del tetto e le immagini vengono trasmesse su due display da 15'' installati sui montanti anteriori nella cabina. Le MirrorCam offrono una visibilità a 360° notevolmente migliorata e un visuale specifica per le manovre in retromarcia. La sicurezza continua ad essere messa al centro grazie all'impiego di numerosi sistemi tra cui quello di assistenza alla svolta migliorata, disponibile dal 2016, riduce al minimo la probabilità che si verifichino incidenti con conseguenze gravi per il passeggero anteriore durante le manovre di svolta a destra. Ulteriore esclusiva su questo mezzo pesante è l'Active Brake Assist con funzione di rilevazione dei pedoni ottimizzata: il conducente viene avvertito del pericolo da un sistema di avvertimento in tre fasi. Se il conducente non reagisce, vengono emessi un avvertimento visivo e un segnale acustico e viene quindi attivata una frenata parziale. Se il conducente continua a non reagire, entro i suoi limiti, il sistema interviene sull'impianto frenante e a una velocità inferiore a 50km/h, attivando il sistema di luci di emergenza per la segnalazione ai veicoli che seguono. Una volta arrestato il veicolo viene infine inserito il freno di stazionamento elettronico.



Tra le altre dotazioni di sicurezza figurano: il freno di stazionamento elettronico, il Traffic Sign Assist e lo Stability Control Assist e il Predictive Powertrain Control capace di migliorare l'efficienza dei consumi. Actros è dotato di un motore a sei cilindri in linea OM471 e pneumatici 315/70R22.5. All'interno si dispone di tutto il lusso e l'eleganza della Stella: come evoluzione della plancia multimediale, Mercedes-Benz Trucks offre sul nuovo Actros la plancia multimediale interattiva con collegamento in rete ancora più esteso e con un numero di funzioni maggiore. Con i suoi 12 pollici, il display principale è di dimensioni considerevolmente più grandi, e il conducente può scegliere tra due design dello schermo: 'Classic' e 'Advanced'. Altre caratteristiche che aumentano la comodità sono la ricarica induttiva dello smartphone sulla plancia e il nuovo concept di illuminazione degli interni.