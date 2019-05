Debutto italiano per la nuova generazione Toyota GR Supra

In attesa del debutto dinamico, che prevede le prove per la stampa la prossima settimana, la nuova sportiva Toyota GR Supra viene mostrata per la prima volta in Italia in occasione dei Motor1Days, l'evento organizzato presso l'Autodromo di Modena per il prossimo week end del 18 e 19 Maggio. Questa nuova generazione della GR Supra è l'auto che meglio incarna lo spirito e i valori del Toyota Gazoo Racing, la divisione della Casa giapponese che si occupa di competizioni e di modelli ad alte prestazioni. L'auto è stata collaudata a fondo sul famoso circuito del Nuerburgring, sulle autostrade tedesche (dove non esistono limiti di velocità) e su molti altri circuiti di tutto il mondo per assicurare una maneggevolezza e una stabilità senza precedenti.



In particolare A garantire che le credenziali della vettura fossero adeguate alle aspettative, è stato proprio il Presidente Akio Toyoda che, in qualità di Master Driver, ha testato la nuova GR Supra sul Nuerburgring prima di dare il suo consenso finale alla produzione. Lo sviluppo di questa sportiva è stato affidato alChief Engineer Tetsuya Tada, che ha sviluppato il progetto mantenendo l'essenza di Supra: due porte, due posti con motore anteriore a 6 cilindri in linea e trazione posteriore. Capace di suscitare emozioni forti al primo sguardo, GR Supra è l'esempio di come Toyota voglia trasferire le competenze tecniche acquisite in pista alle auto di serie.



Quando inizieranno le consegne, dopo l'estate, gli appassionati potranno quindi godere di una miscela esplosiva di potenza, agilità e precisione, ottenuta grazie al connubio tra ilpasso più corto e l'ampia carreggiata, peso ridotto, baricentro ribassato e scocca ad elevata rigidità. Sotto al cofano GR Supra è pronto a scattare unmotore 3.0L, twin scroll turbo in grado di erogare340 Cv e una coppia di 500 Nm, che grazie alcambio automatico a 8 rapportiassicura un'accelerazione potente e lineare con elevati livelli di coppia disponibili a qualsiasi regime.



In Italia, GR Supra sarà disponibile nell'unico allestimento top di gamma Premium e con un listino di 67.900 euro. La nuova GR Supra sarà una delle protagoniste di un denso programma che comprende anche la presenza dellaGT86, la sportiva a trazione posteriore protagonista in pista negli'hot laps' e della piccola Aygo che sarà impegnata nella attività di easy-drift.



Toyota in passerella anche nell'Area Games dove gli appassionati di Racing games ed E-sport potranno cimentarsi con simulatori di ultima generazione guidando le GT86 grazie al Racing Game Assetto Corsa. In calendario ben tre tornei per diverse categorie, neofiti e pro player, con in palio premi di ogni tipo, a cominciare da un 'hot lap' su una GT86 - vera, non virtuale - guidata da un pilota professionista.



La nuova GR Supra scenderà in pista qualche giorno dopo il reveal statico, l'1 e 2 giugno sempre all'Autodromo di Modena, in occasione della sesta edizione del Japanese Cars Meeting (JCM), il più importante raduno dedicato a tutte le auto del Sol Levante. In questa occasione gli appassionati potranno salire a bordo della nuova Toyota GR Supra a fianco dei piloti professionisti della Toyota Driving Academy. Al Japanese Cars Meeting debutterà in anteprima statica la nuova Corolla GR Sport, l'allestimento sportivo della gamma Corolla - svelata allo scorso Salone di Ginevra - che riprende elementi stilistici e i colori del Toyota Gazoo Racing.