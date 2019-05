Citroen, arriva 19_19 Concept: capsula sospesa per muoversi

Dopo Ami One Concept, simbolo di mobilità urbana, svelata lo scorso febbraio, Citroën presenta 19_19 Concept, visione dell'ultra comfort e della mobilità extra urbana, per evadere dalla città. Due concept elettrici che soddisfano le esigenze dei clienti che vogliono spostarsi in totale libertà, in un mondo che richiede sempre di più.



Manifesto della marca, 19_19 Concept è un'espressione non convenzionale, un oggetto aerodinamico e tecnologico, dalle proporzioni fuori dal comune il cui design spettacolare, dalla forma di una capsula trasparente sospesa, è ispirato al mondo dell'aeronautica.



''19_19 Concept è la nostra visione del futuro dell'auto, tecnologica e innovativa, che conserva comunque gli elementi fondamentali che caratterizzano Citroën da 100 anni: - ha detto Linda Jackson, direttrice generale di Citroen - una marca che ascolta i suoi clienti, e che mette le persone al centro delle sue preoccupazioni, fedele alla firma 'Inspired by You'. Design, creatività, comfort, innovazione sono e resteranno nel DNA di Citroën. 19_19 Concept è il manifesto di questo approccio''. Il 19_19 Concept amplifica il concetto di comfort, con un abitacolo che è un vero salotto mobile,e rappresenta la massima espressione del programma Citroën Advanced Comfort. L'abitacolo di 19_19 Concept sembra sospeso grazie alle sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi, associate a un sistema di guida attivo intelligente, e propone un allestimento unico, che riprende i codici del mondo degli arredi di interni con sedute individuali, ognuna delle quali rappresenta una visione del comfort. Il 19_19 Concept è innovativo e futurista anche per la tecnologia diguida autonomache offre al conducente la possibilità di delegare totalmente la guida al veicolo. Un Personal Assistant, con intelligenza artificiale, integrato nel cruscotto, prende il controllo del veicolo nelle fasi di guida autonoma e interagisce con i passeggeri grazie a un sistema predittivo e proattivo, che anticipa le esigenze di ognuno. Con la sua alimentazione 100% elettrica, 19_19 Concept riduce l'impatto ambientale, amplifica il comfort a bordo con l'assenza di rumori e vibrazioni e, con la sua autonomia che può arrivare fino a 800 km, dimostra come l'elettrico sia compatibile anche con i lunghi viaggi. Il concept, studiato per offrire una guida sempre serena e rilassata, si ricarica per induzione da fermo oppure in movimento, compatibilmente con la presenza delle opportune infrastrutture. Il 19_19 Concept reinventa i lunghi viaggi e offre un ultra comfort agli occupanti per un percorso rigenerante. Un approccio moderno, fatto di design e tecnologia al servizio di una nuova esperienza nell'auto, che favorisce la 'disintossicazione mentale', per tornare a dare ai viaggi il loro giusto valore: momenti di relax, calma e benessere. 19_19 Concept è la proposta innovativa di Citroën per i viaggi del futuro, ispirata dal desiderio di una mobilità libera e rigenerante.