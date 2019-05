Opel Grandland X Hybrid4 diventa suv a trazione integrale

Anche se per poterla guidare i clienti dovranno attendere l'inizio del prossimo anno, Opel annuncia oggi i dettagli del suo primo suv elettrificato PHEV. Grandland X Hybrid4, che sarà preceduto nella roadmap alla elettrificazione del brand tedesco del Gruppo PSA dalla versione 'e' della prossima generazione di Corsa, acquistabile entro la fine del 2019, fa parte del proprio piano strategico Pace! Il nuovo suv mette a disposizione dei clienti Opel una interessante variante a trazione integrale e-AWD (come evidenzia la denominazione Hybrid4), in cui la coppia al retrotreno viene erogata - solo on demand - grazie ad un secondo motore elettrico integrato assieme al differenziale nell'asse posteriore. L'elegante e sportivo Grandland X Hybrid4 unisce la potenza di un motore turbo benzina 1.6 e quella di due unità elettriche per una potenza complessiva che raggiunge i 300 Cv. Il tutto con un consumo di carburante (dati preliminari) nel ciclo misto che secondo la procedura WLTP1/NEDC2 è di appena 2,2 l/100 km con emissioni di CO2 pari a 49 g/km. Nel dettaglio il primo modello ibrido plug-in di Opel dispone di un 4 cilindri turbo benzina 1.6 litri a iniezione diretta da 200 Cv, certificato WLTP e a norma Euro 6d Temp e adattato specificamente per questa applicazione ibrida. La sezione elettrica comprende invece due motori elettrici da 80 kW (pari a 109 Cv) che sono alimentati da una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh. Alle velocità medio-alte Grandland X Hybrid4 è progettato per funzionare prevalentemente sfruttando il motore a benzina, mentre alle velocità inferiori entra in gioco la parte elettrica del sistema di propulsione. Opel Grandland X Hybrid4 è in grado di percorrere fino a 50 chilometri in modalità puramente elettrica secondo il ciclo di guida WLTP (60 km secondo il ciclo di guida NEDC). Il nuovo suv Opel offrirà quattro modalità di guida - elettrica, ibrida, trazione integrale e Sport - in modo da adattare le caratteristiche dell'auto ai gusti e alle condizioni specifiche. Per esempio, scegliendo la modalità ibrida la vettura seleziona automaticamente la modalità di propulsione più efficiente, con la possibilità di passare alla modalità elettrica per guidare a emissioni zero nei centri urbani. Scegliendo la modalità a 4 ruote motrici si attiva l'asse posteriore elettrico per avere la massima trazione su tutti i tipi di strade. Grandland X Hybrid4 dispone di presa per il 'pieno' di energia attraverso il caricatore di bordo da 3,3 kW (la versione da 6,6 kW è in opzione) con sportello posizionato sul lato opposto a quello del carburante, mentre la batteria è installata sotto i sedili posteriori per ottimizzare lo spazio nell'abitacolo e nel bagagliaio.



Il tempo di ricarica dipende dal tipo di colonnina utilizzata. Oltre al cavo fornito con la vettura per effettuare la ricarica da una presa domestica, Opel offrirà dispositivi per procedere a una ricarica rapida nelle stazioni pubbliche e nelle wallbox domestiche. Per esempio, la batteria si ricarica completamente in circa un'ora e 50 minuti con una wallbox da 7,4 kW. Per rendere ancora più comodo il processo di ricarica, Grandland X Hybrid4 potrà utilizzare le soluzioni studiate specificamente per i veicoli elettrici da Free2Move Services, il brand di mobilità di Groupe PSA. L'offerta comprenderà la tessera di ricarica, - che permette di accedere a più di 85.000 punti di ricarica in Europa - e il trip planner, che suggerisce i percorsi migliori in base all'autonomia residua della vettura e alla posizione delle stazioni di ricarica lungo il percorso. Grandland X Hybrid4 offrirà anche il nuovo servizio telematico Opel Connect con utili funzioni, come la navigazione live con informazioni sul traffico in tempo reale, la verifica dei principali dati del veicolo mediante App, il collegamento diretto al soccorso stradale e la chiamata di emergenza. Per sfruttare ulteriormente il sistema elettrico ad alta tensione (300 V), Grandland X Hybrid4 è dotato di compressore elettrico per il condizionamento dell'aria e di un sistema di riscaldamento elettrico.