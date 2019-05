Debutto al Salone di Londra per inedito suv elettrico MG EZS

Mg, il celebre marchio britannico che nel 2005 era entrato a far parte del gruppo cinese Nanjing Automobile, a sua volta assorbito dalla SAIC nel 2008, si appresta a lanciare anche in Grand Bretagna il modello EZS, primo suv 100% elettrico. Questa novità, concepita inizialmente per l'importante mercato cinese, fa seguito nella strategia di espansione internazionale del brand che ha visto alla fine di aprile dl lancio in India del primo modello mild hybrid Mg Hector, equipaggiato con un turbodiesel 2.0 da 170 Cv 'elettrificato', di provenienza FCA e già montato dalla Jeep Compass e dal suv Tata Harrier. Per il suv EZS - che sarà esposto dal 16 al 19 maggio al London Motor Show nello spazio fieristico London ExCel - il costruttore ha invece scelto un propulsore elettrico di provenienza 100% cinese, derivato da modelli SAIC e adattato alla piattaforma originale del suv ZS. Il Gruppo sta comunque lavorando ad una inedita architettura modulare denominata Maxus Intelligent Flexible Architecture (MIFA) dal nome di uno dei marchi di SAIC (specializzato in veicoli commerciali leggeri) e che potrebbe essere impiegata anche per auto e suv degli altri brand Roewe e MG. Per il suv EZS, che essendo dotato di guida a destra non può essere venduto in altri mercati europei, si parla al momento di una potenza di 110 kW (147,5 Cv) e di una coppia massima di 350 Nm, con autonomia superiore a 300 km.