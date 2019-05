Citroën C1 ora è anche 'Origins' per i 100 anni del brand

Citroën C1 ora è anche Origins. Per i cento anni della marca, Citroen C1 è disponibile in una variante esclusiva ed elegante, esclusivamente nella versione cinque porte con il motore VTi 72 S&S a 14.400 euro.



Questa edizione limitata è in vendita nelle tinte Polar White, Silver Grey, Graphite Grey o Ink Black e in varianti bicolore con il tetto Ink Black.



Esternamente la city car si distingue per gli elementi grafici color bronzo che richiamano i doppi ingranaggi a cuspide (chevron) all'origine della storia della marca; per i gusci dei retrovisori esterni neri, la fiancata posteriore ed il portellone del bagagliaio decorati da una doppia banda; per i dettagli color bronzo che caratterizzano i coprimozzi delle ruote.



Altri elementi che distinguono Citron C1 Origins sono i vetri posteriori oscurati che s'intonano ai cerchi in lega da 15'' Planet Black e la firma 'Origins since 1919' presente sulle porte anteriori.



All'interno, la personalizzazione Origins comprende sedili Grigio Chiné con impunture Gold e decorazione 'Origins', tappetini anteriori e posteriori dedicati. Si amplia anche la dotazione dell'equipaggiamento con l'introduzione della climatizzazione automatica, della telecamera di retromarcia (molto utile negli stretti parcheggi cittadini) e del Touch Pad 7'' Mirror Screen Triple Play DAB compatibile con Apple car Play, Android Auto e Mirror Link e quattro altoparlanti.