Subaru Levorg si rinnova con il Model Year 19

A quattro anni di distanza dal suo arrivo sul mercato italiano, la Subaru Levorg si rinnova.



Ridisegnato il cofano motoreo, da cui scompare la presa d'aria, e che adesso avvolge e si adatta al nuovo propulsore, il motore BOXER 2.0i aspirato a benzina che rimane abbinato al cambio a variazione continua Lineartronic e all'immancabile Symmetrical All-Wheel Drive.



Nuovo settaggio per sospensioni e sterzo, con rollio e beccheggio diminuiti. La sicurezza è il punto cardine, e la nuova Levorg MY19 è dotata, di serie, di EyeSight v3, l'ultimo aggiornamento dell'avanzato sistema di supporto alla guida Subaru in grado di rilevare più rapidamente eventuali ostacoli stradali, l'Advanced Safety Package e il Safety View Package La nuova Levorg Model Year 19 sarà disponibile a partire da luglio in due allestimenti: Style al prezzo di 32.000 e Premium a 34.500.



