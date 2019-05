Seat, offensiva elettrica al Salone di Barcellona

Seat celebra i suoi 69 anni di storia alla 100/a edizione di Automobile Barcelona con le due concept car elettriche elBorn, prima vettura 100% elettrica del marchio, e Minimó, una visione sul futuro che ambisce a divenire un alleato delle città, rivoluzionando la mobilità urbana. Cupra mostra invece Formentor, primo modello creato appositamente per il nuovo marchio, e la Cupra e-Racer, prima turismo da gara 100% elettrica.

"Noi come Seat stiamo vivendo un momento estremamente positivo e i nuovi modelli in arrivo ci permettono di guardare verso il futuro con estrema fiducia e guidare la trasformazione in atto nel nostro settore" ha detto Luca de Meo, presidente Seat.

Il marchio spagnolo partecipa al Salone insieme a tutte le altre marche del Gruppo Volkswagen, condividendo gli spazi a testimonianza di una visione comune sul futuro.

Durante le due settimane di Salone, il pubblico potrà provare inoltre le ultime novità Seat e Cupra: Tarraco, Arona Tgi a metano, Ibiza, Cupra Ateca e Seat eXS KickScooter powered by Segway, prima soluzione del marchio in tema di micromobilità urbana.

Seat el-Born conta su un'autonomia tra i 300 e i 420 km grazie a una batteria di 58kWh, compatibile con i super caricatori di corrente continua da 100kW, e questo consente una ricarica pari a oltre 260 km in soli 30 minuti.