Inedita versione Mild Hybrid del suv Kia Sportage 1.6 diesel

Nuove motorizzazioni in arrivo per Kia Sportage: nei prossimi giorni la gamma del suv best-seller della Casa coreana si arricchirà del nuovo propulsore MHEV basato su un motore 1.6 diesel da 115 e 136 Cv, completato dal generatore MHSG (Mild-Hybrid Start-Generator) a 48 Volt. Capace di erogare una coppia massima rispettivamente di 280 e 320 Nm di coppia, il nuovao suv Kia Sportage Mild Hybrid sarà proposto con cambio manuale oppure automatico a doppia frizione DCT da 7 rapporti, e nelle due versioni con trazione anteriore e a quattro ruote motrici. Questo propulsore di ultima generazione, sviluppato per ridurre consumi ed emissioni, gode dell'omologazione 'ibrida' portando con sé tutto il bagaglio di benefici previsti anche dai regolamenti amministrativi locali. Compatto e tecnologico, il sistema Mild-Hybrid di Kia viene integrato nell'architettura esistente e comprende una batteria da 48 Volt sotto al piano del bagagliaio, senza impattare su capacità di carico e abitabilità. Anche dal punto di vista meccanico il sistema si distingue per la semplicità d'utilizzo, con il generatore MHSG azionato direttamente dall'albero a gomiti tramite una cinghia, una soluzione che non richiede alcuna modifica alla disposizione originaria dei componenti. Il nuovo propulsore Kia 1.6 diesel Mild Hybrid offre numerosi vantaggi in termini di rendimento e di comportamento: in fase di accelerazione l'MHSG fornisce una potenza elettrica supplementare di 10 kW riducendo il carico del motore termico e di conseguenza consumi ed emissioni. La presenza di un convertitore DC/AC permette alla batteria da 48 Volt la totale integrazione con il normale impianto elettrico dell'auto, consentendo anche una significativa riduzione delle dimensioni della normale batteria da 12 Volt, dedicata solo ai sistemi ausiliari di bordo. Lo stesso discorso vale anche per il motorino di avviamento che è ridotto nelle dimensioni dato che è il sistema a 48 Volt ad avviare il motore nella maggior parte dei casi, fatte salve condizioni particolari come temperature molto basse. La tecnologia Mild Hybrid disponibile su Sportage consente a Kia di offrire motori diesel più puliti ed efficienti, senza rinunciare alla piacevolezza di guida. Le emissioni di CO2 del nuovo propulsore MHEV si riducono infatti fino al 4% coi nuovi test WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) e fino al 7% con i precedenti test di laboratorio NEDC (New European Driving Cycle). A contribuire ulteriormente nell'abbattimento delle emissioni, la presenza di nuovi filtri SCR (Selective Catalytic Reduction) attivi contro gli NOx e capaci di garantire il pieno rispetto delle nuove normative Europee E6d temp. Le emissioni di CO2 del nuovo propulsore sono pari a 110/130 g/km (dati min/max combinati secondo i test WLTP). Sportage equipaggiato con il nuovo propulsore MHEV sarà disponibile in tutte le concessionarie italiane della rete Kia a partire dalla metà di maggio.