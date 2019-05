Skoda, design rivisto e più tecnologia: è nuova Superb

Svelato il primo bozzetto della nuova Skoda Superb. L'ammiraglia di Mlada Boleslav, che debutterà a fine maggio in occasione del Campionato Mondiale di Hockey su ghiaccio, avrà un'estetica rivista e nuove caratteristiche tecniche.

Completamente nuovo il frontale in cui spicca una rinnovata forma di gruppi ottici e fendinebbia insieme alla calandra ridisegnata. Il posteriore metterà in evidenza il lettering Skoda al posto del tradizionale logo della freccia alata, come già visto sui nuovi modelli Scala e Kamiq. L'ammiraglia Skoda, la cui storia risale agli anni '30, porterà su strada le più recenti innovazioni in fatto di design, tecnologia e funzionalità.

Il modello, ampiamente rivisto, continuerà a rappresentare l'espressione della filosofia del brand in termini di qualità, dotazioni e spazio a disposizione degli occupanti. La storia del nome Superb risale al 1934, con la prima ammiraglia allora prodotta nella sede storica di Mladá Boleslav. Dal 1947, la produzione del modello fu spostata a Kvasiny, dove prosegue tutt'ora. La prima generazione dell'era moderna è stata presentata nel 2001 ed è giunta negli anni alla terza generazione. Oggi Superb è un modello diffuso sia a privati che alle flotte: nell'aprile del 2017 ha raggiunto il traguardo del milione di esemplari prodotti.