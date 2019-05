Al via ordini nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio Sport-Tech

Alfa Romeo ha aperto gli ordini per il nuovo allestimento Sport-Tech dedicato ai modelli Giulia e Stelvio, una versione esclusiva che coniuga l'apprezzata sportività dei due modelli di punta del Biscione con una dotazione completa in termini di confort e tecnologia.

Le nuove Giulia e Stelvio Sport-Tech in listino a partire rispettivamente da 42.700 e de 48.200 euro.

Al lancio però verranno proposte a prezzi promozionali che partono da 35.900 e 41.000 euro e potranno essere ammirate in tutti gli showroom Alfa Romeo durante i 'porte aperte' dedicati che sono stati organizzati nei weekend del 18-19 e del 25-26 maggio.

Giulia Sport-Tech unisce l'anima sportiva Alfa Romeo alla connettività di bordo: sono di serie contenuti esclusivi come i cerchi in lega bruniti a 5 fori da 18 pollici, i vetri privacy, l'Alfa Connect 8,8 pollici con integrazione Apple CarPlay e Android Auto, gli Alfa Connected Services, il sintonizzatore radio DAB, l'Adaptive Cruise Control, i fari Bi-Xenon 25w e i sensori di parcheggio posteriori. L'esclusiva Giulia Sport-Tech è disponibile unicamente nei quattro colori Rosso Alfa, Bianco Alfa, Nero Vulcano e Grigio Stromboli, con tre ulteriori differenti design di cerchi oltre a quelli di serie, quelli da 18 pollici a turbina oppure a raggi o quelli performance da 19 pollici bruniti a 5 fori.

Giulia Sport-Tech è disponibile con le motorizzazioni 2.2 Turbo Diesel 160 Cv e 450 Nm di coppia, con cambio AT8 - interamente in alluminio e caratterizzato dal sistema d'iniezione di ultima generazione MultiJet II con Injection Rate Shaping - e con il 2.0 Benzina 200 Cv e 330 Nm di coppia, anch'esso accoppiato alla trasmissione AT8.

Alfa Romeo Stelvio nel nuovo allestimento Sport-Tech offre di serie cerchi in lega a 5 fori da 19 pollici Sport, vetri privacy, Alfa Connect 8,8 pollici con integrazione Apple CarPlay e Android Auto, Alfa Connected Services, Radio DAB, quadro strumenti con display a colori TFT 7 pollici. Non mancano l'Adaptive Cruise Control, i fari Bi-Xenon 35w con Adaptive Frontlight System (AFS), i sensori di parcheggio posteriori e lo specchio retrovisore interno elettrocromico.

Anche Stelvio Sport-Tech si distingue per le quattro livree Rosso Alfa, Bianco Alfa, Nero Vulcano e Grigio Stromboli, e per la possibilità di richiedere - oltre ai cerchi di serie - i cerchi da 19 pollici Lusso a nove razze, quelli Design da 19 pollici oppure quelli da 20 pollici in due varianti di design. Per Stelvio Sport-Tech Alfa Romeo ha scelto tre motorizzazioni: 2.2 Turbo Diesel da 160 Cv e cambio automatico a 8 marce; 2.2 Turbo Diesel 190 Cv Q4 e 2.0 benzina da 200 Cv Q4.