Bmw anticipa aspetto e data lancio della Serie 8 Gran Coupé

Bisognerà attendere la prossime edizione del Bmw Group #NextGen, in programma dal 25 al 27 giugno a Monaco, per poter ammirare la Serie 8 Gran Coupé, una inedita vettura sportiva a quattro porte che segna una nuova importante tappa nell'offensiva della Casa tedesca nel segmento lusso con una terza variante (sono già sul mercato la Serie 8 Coupé e la Serie 8 Convertibile) questa variante quattro porte si affianca nell'alto di gamma di Bmw alla 'ammiraglia' Serie 7 e al supersuv X7, ed è programmata per debuttare nei mercati mondiali a partire dal prossimo settembre.

Attualmente la nuova Serie 8 Gran Coupé sta completando la fase finale del processo di sviluppo e, come si può rilevare dall'unica immagine ufficiale diffusa dalla Casa di Monaco, è caratterizzata da proporzioni 'atletiche' e linee dinamiche (ispirate a quelle della Serie 8 Coupé) che uniscono sportività ed esclusività. La presenza delle porte posteriori e il passo allungato non hanno compromesso la fluidità della silhouette e lasciano immaginare uno spazio interno generoso anche nella parte posteriore a garanzia di del confort di marcia che tanto piace ad alcune tipologie di clienti, come i cinesi, che troveranno la nuova Bmw Serie 8 Gran Coupé ad essere adatta all'uso quotidiano e sulle lunghe distanze, affidata anche all'autista.

L'espansione della gamma di modelli Bmw nel segmento del lusso è una delle aree chiave d'azione definite dal gruppo nell'ambito della sua strategia aziendale Number One> Next per assicurare una crescita sostenibile. Per il momento non vi sono indicazioni sul tipo di motorizzazione che sarà scelta per la Serie 8 Gran Coupé, ma è più che corretta l'ipotesi che si parta da subito con un propulsore ibrido plug-in.