Lancia Ypsilon Black and Noir, la perfetta fashion city car

Riflettori puntati a Milano, in una delle tradizionali location del mondo della moda e del design (il Superstudio di via Tortona) per il debutto di Lancia Ypsilon Black and Noir, un'inedita serie speciale che rinnova l'attitudine urbana ed elegante di questa fashion city car. Per festeggiare i suoi successi commerciali (tra gennaio e aprile oltre 24.200 unità vendute in Italia, con il 15% di quota, confermando la leadership nel segmento e la seconda posizione assoluta) Ypsilon Black and Noir torna all'attenzione del pubblico attraverso una proposta stilistica seducente che veste la vettura come un abito nero, adatto dunque a ogni occasione. Quello dell'eleganza, d'altronde, è sempre stato il tema dominante che ha guidato le evoluzioni di un modello che festeggia una storia lunga 34 anni e costellata da 34 serie speciali. Per questa nuova Ypsilon 'unica', gli stilisti Lancia hanno optato per un'esclusiva carrozzeria double color in nero lucido (calandra, portellone e fiancata) e nero opaco (tetto e cofano). Tra i luminosi riflessi dei due punti di nero spiccano il motivo Chevron lucido e opaco del montante su cui compare un emblema classico di Ypsilon: l'Elefantino. Questo logo, che ha caratterizzato otto serie speciali della Ypsilon, nella nuova Black and Noir fa un tuffo nell'eleganza più classica.



Questo insieme elegante viene esaltato dal tocco del più classico dei metalli, l'oro, tornato di grande tendenza e totalmente reinterpretato, nelle sfumature e nelle lavorazioni.



Per la Ypsilon Black and Noir è stato sviluppato l'accento di luce Rose Gold satinato, una firma ricercata e distintiva che rende inconfondibile la nuova serie speciale. All'esterno, impreziosisce il logo Ypsilon sul portellone posteriore, i loghi sui cerchi e il nuovo Elefantino Rose Gold. Le scelte estetiche si ritrovano nell'accogliente abitacolo, elegante e funzionale.



Da sempre Lancia anticipa le tendenze più attuali in termini di colori e materiali. Ecco dunque il motivo Chevron caratterizzare la selleria in tessuto nera e grigia, e le impunture che incorniciano i sedili in Rose Gold come il logo Ypsilon cucito sui poggiatesta anteriori. L'insieme dunque richiama la personalità espressa dal look degli esterni. Insieme al suo abito elegante la nuova Ypsilon Black and Noir mostra i dettagli di stile e funzionalità. Di serie viene offerta la radio integrata con comandi al volante, Bluetooth e ingresso USB. Un salotto da vivere in completo relax grazie anche alla presenza dei sensori di parcheggio, e al climatizzatore, di serie. La nuova Ypsilon Black and Noir adotta propulsori brillanti nelle prestazioni, contenuti nei consumi e rispettosi dell'ambiente. La vettura può essere equipaggiata con il motore benzina 1.2 Fire Evo II da 69 Cv (adatto anche ai neopatentati grazie al rapporto potenza/tara inferiore ai 55 kW/tonnellata e alla potenza massima inferiore ai 70 kW) che. è disponibile anche nella versione con doppia alimentazione benzina e GPL.



Completa la gamma l'ecologico 0,9 litri a metano da 70 Cv.



Lancia Ypsilon è anche ordinabile in una tavolozza di colori che comprende i metallizzati Nero Vulcano e Grigio Pietra, il micalizzato Blu di Blu e i pastello Grigio Ardesia, Bianco Neve e Avorio Chic. Tutti caratterizzati dalla firme Rose Gold. La nuova fashion city car potrà essere ammirata in tutti gli showroom Lancia a partire dal 10 maggio. Il lancio della Ypsilon Black and Noir è supportato dalla nuova campagna che sarà sviluppata su tv, stampa, outdoor, radio e digital. La protagonista è una giovane donna, seduta davanti a un elegante pianoforte a coda nero su cui è poggiata un rosa Rose Gold. Il brano che esegue è una reinterpretazione molto emozionante di Paint it Black dei Rolling Stones. Per la nuova Ypsilon Black and Noir sono previsti tre porte aperte negli showroom Lancia (weekend dell'11 e 12; 18 e 19; 25 e 26 maggio) dovrà potrà essere ammirata tutta la gamma Ypsilon che è a listino a partire da 9.600 euro con finanziamento.