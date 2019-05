Aston Martin Vantage AMR emozioni non serie limitata

Con la versione AMR l'Aston Martin evolve in chiave sportiva la "piccola" della sua gamma, la Vantage. Il nuovo modello propone un cambio manuale a sette rapporti di ispirazione corsaiola, firmato dalla Graziano, e un alleggerimento complessivo della vettura di 95 kg. Prodotta in soli 200 esemplari per tutto il mondo, questa variante firmata Aston Martin Racing della V8 britannica fa segnare sulla bilancia 1.499 kg. Il suo quattromila benzina twin-turbo conferma la potenza massima di 510 Cv a 6.000 giri al minuto e 625 Nm di picco di coppia da 2.000 a 5.000 giri della Vantage 'standard', dati che su asfalto si traducono in uno 0-100 km/h in 4,0 secondi e in una velocità di punta di 314 km/h.



Alla prima applicazione su un modello della Casa di Gaydon, la nuova trasmissione a sette rapporti, con prima marcia con inserimento a sinistra verso il posteriore, sarà disponibile a partire dal 2020 anche come optional per l'attuale modello con l'automatica. Rispetto a questa è più leggera e permette di esaltare le qualità di guida della vettura nelle condizioni limite tipiche dei circuiti, grazie anche alla presenza aggiuntiva sul veicolo di un differenziale a slittamento limitato e dei freni carboceramici. La macchina dispone anche delle sospensioni Skyhook a controllo elettronico con programmi Sport, Sport+ e Track e del sistema AMShift che in scalata, tra una marcia e quella inferiore, accelera il motore simulando la manovra del "punta e tacco".



In consegna dal quarto trimestre del 2019, a un prezzo che è già stato definito per la Germania in 184.995 euro, la AMR prevede all'interno della tiratura di 200 pezzi un lotto di 59 unità con specifiche ancor più esclusive e livrea racing, denomitato 'Vantage 59' (209.995 euro). Si tratta di una variante che celebra la vittoria del marchio inglese nella 24 ore di Le Mans del 1959, con la DBR1 guidata da Carroll Shelby e Roy Salvadori.