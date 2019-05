Debutta prima Aston Martin 2.0 4 cilindri dei tempi moderni

Aston Martin porta al debutto il prossimo week end, in occasione della prima gara del Campionato DTM 2019, la sua prima vettura dei tempi moderni con motore 4 cilindri. Questa 'svolta' è legata alla nuova regolamentazione per questa serie di gare - a cui partecipano anche Audi Bmw - che ha mandato in pensione i 'vecchi' V8 4.0 (che erogavano 500 Cv) obbligando invece ad utilizzare moderne unità turbo 4 cilindri di 2,0 litri con potenze superiori a 600 Cv. La normativa impone anche un consumo non superiore a 95 kg di carburante per ora di gara e questo ha obbligato i progettisti della nuova Aston Martin (che è realizzata e gestita dalla elvetica R-Motorsport) ma anche delle altre vetture Audi e Bmw a lavorare con particolare attenzione sui pesi e sull'aerodinamica con soluzioni, come il sistema push-to-pass che offre 30 Cv in più o l'obbligo di una durata del propulsore per una intera stagione (6.000 kg) che portano una ventata di 'innovazione' e di attenzione al sostenibilità delle competizioni.



Per il momento non sono noti dettagli su questo inedito 4 cilindri dell'Aston Martin, ma è più che giustificato immaginare che - visti i rapporti tra la Casa di Gaydon e la tedesca AMG - il punto di partenza sia il modernissimo 2.0 turbo Mercedes già utilizzato nella A45 e che, in alcune applicazioni agonistiche, ha già superato quota 600 Cv.