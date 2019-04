A Birmingham Show PSA con Boxer e Jumper elettrici

Al Birmingham Commercial Vehicle Show, il gruppo PSA presenta in anteprima le versioni elettriche Peugeot Boxer Electric e Citroën Jumper Electric. ''In coerenza con il nostro piano strategico Push to Pass, proseguiamol'elettrificazione di tutta la nostra gamma. Questa nuova offerta è un elemento competitivo maggiore per in nostri Brand in un segmento molto concorrenziale come quello dei Veicoli Commerciali Leggeri. Si tratta di un'opportunità per rinforzare la nostra leadership in Europa rispondendo alla necessità Zero Emissioni senza rinunciare alle prestazioni e alle tipologie di utilizzo dei nostri clienti professionali'' ha detto Philippe Narbeburu, Direttore della Business Unit dei Veicoli Commerciali di Groupe PSA.



I furgoni Peugeot Boxer elettrico e Citroën Jumper elettrico saranno offerti con due livelli di autonomia a seconda della versione: 225 kmsul ciclo NEDC per lunghezze L1 e L2, e 270 km sul NEDC per le lunghezze L3 e L4. Dopo la loro produzione sul sito di Sevel in Val di Sangro (Atessa, Italia), questi veicoli saranno elettrificati e omologati dal partner BD AUTO.



Sul segmento dei furgoni compatti / monovolume, Peugeot Expert e Traveller, Citroën Jumpy e SpaceTourer, Opel / Vauxhall Vivaro cargo e Vivaro Life offriranno una versione elettrificata nel 2020.



Nel segmento dei van compatti, Peugeot Partner Tepee elettrico (Vettura), Partner Elettrico (Van) e Citroën Berlingo Multispace-E (Vettura) e Berlingo elettrico (Van), sono disponibili dal 1998. La nuova generazione di questi veicoli Peugeot, Citroën e Opel / Vauxhall saranno offerti nella versione elettrica entro il 2021.