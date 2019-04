Land Rover Defender collauda le sospensioni intelligenti

(ANSA) - ROMA, 29 APR - C'è grande attesa nel mondo dei fuoristradisti, visto che sta per debuttare l'erede di uno dei modelli più celebri, vera icona dell'andare dappertutto. Sul futuro Land Rover Defender si è scritto e detto di tutto, soprattutto per la scelta (non condivisa dai veri appassionati, ma più che giustificabile sotto il profilo industriale) di abbandonare il telaio separato a longheroni e i ponti rigidi, per passare alla monoscocca e alle ruote indipendenti.



Previsto per il 2020, questo nuovo off-road potrebbe però riservare sorprese, dato che una sofisticata soluzione computerizzata (con elementi pneumatici singoli su ogni ruota) dovrebbe permettere di gestire il movimento, la risposta e l'escursione delle ruote nel modo ottimale, con 'leggi' di comportamento addirittura paragonabili a quelle degli assi rigidi, i più amati da chi fa off-road 'duro'.



Ad affermarlo sono i giornalisti del magazine MotorTrend che hanno sorpreso nel deserto e sulle alture del Moab, in Usa - il campo prova che corrisponde, per i 4x4, all'inferno verde del Neuburgring per le auto sportive - e dove un muletto del Defender si è confrontato con altri fuoristrada tradizionali, come la più recente Jeep Wrangler.



Una immagine 'rubata' che svela quanto c'è sotto alla carrozzeria del futuro Defender sembra confermare questa tesi, ma i dubbi resteranno fino a quando l'impiego anche in condizioni estreme del futuro veicolo Land Rover non avrà confermato l'affidabilità dei sensori, degli attuatori e degli altri elementi elettrici ed elettronici del sistema. (ANSA).