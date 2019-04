Opel Corsa, collaudi 'estremi' per la sesta generazione

Giunta alla sua sesta generazione, Corsa si sta preparando per il lancio, previsto per l'autunno, e gli ingegneri Opel ne stanno completando lo sviluppo finale. Una fase delicata che prevede test su strada, sui circuiti di prova e nelle situazioni più estreme, come quelle del grande caldo e quelle del freddo polare.



A partire da gennaio gli ingegneri Opel esperti di telaio, gruppo motore-trasmissione, elettronica, illuminazione e di altri settori hanno sfruttato il lungo inverno della Lapponia svedese per effettuare numerosi test a temperature bassissime su laghi ghiacciati e strade innevate, circa 40 chilometri a sud del Circolo Polare Artico.



Tra gli altri, esperti telaisti hanno messo a punto il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), il controllo della trazione e il sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) sulle superfici più impegnative, a temperature che scendono fino a - 30 gradi Celsius. L'obiettivo di prove così estreme su ghiaccio, neve, fango e anche in presenza di livelli di aderenza diversi sui due lati della vettura, è la verifica dell'affidabilità dei sistemi di controllo.



Per raggiungere livelli elevati di sicurezza, comfort e dinamicità, gli ingegneri Opel si stanno occupando della taratura del telaio fino al più piccolo dettaglio, stabilendo dove finisce il piacere di guida e dove deve invece intervenire il controllo della stabilità.



Al Circolo Polare Artico le condizioni per procedere alla messa a punto sono perfette, più che in qualunque altro luogo.



Gli ingegneri hanno guidato ripetutamente la vettura sul circuito preparato appositamente per testare la maneggevolezza, sull'ovale e su diverse superfici per ottimizzare continuamente i sistemi di controllo.



Le lunghe notti polari hanno inoltre permesso di testare a fondo i fari attivi IntelliLux Led che, dopo aver debuttato nei rispettivi segmenti su Astra e Insignia, saranno disponibili per la prima volta nella categoria di Corsa. Il clima e le condizioni ambientali della Svezia settentrionale hanno permesso di valutare con grande precisione e di ottimizzare i fari anteriori automatici a matrice che si adattano continuamente al traffico e alla situazione di guida senza abbagliare, semplicemente 'escludendo' dalla zona illuminata le auto provenienti dalla direzione opposta e i veicoli che precedono. Rendere disponibile questo sistema, che riduce al minimo l'abbagliamento garantendo allo stesso tempo una visibilità ottimale, su una piccola come Corsa, è l'ennesima dimostrazione della capacità di Opel di democratizzare le tecnologie. Le vetture di pre-produzione stanno intanto percorrendo giri su giri nei circuiti del Centro prove di Dudenhofen e vengono sottoposte numerosi test di laboratorio, tra cui i test di compatibilità elettromagnetica che si svolgono presso le strutture di Ruesselsheim.



"Nello sviluppo della prossima generazione di Corsa abbiamo cercato in particolare di aumentare l'efficienza della vettura - ha dichiarato Thomas Wanke, Global Lead Development Engineer, Vehicle Performance - Il nuovo modello è considerevolmente più leggero del precedente e questo riduce i consumi e rende la vettura molto più divertente da guidare. Come nel caso delle precedenti generazioni a cui ho lavorato, il telaio che stiamo mettendo a punto è stato sviluppato su vari tipi di strade europee, tra cui anche le autobahn tedesche. Il nostro obiettivo consiste nell'offrire ai clienti un telaio perfetto con un equilibrio ottimale tra sicurezza, confort e divertimento".



Grazie a un'architettura particolarmente leggera, la nuova generazione di Corsa ha perso il 10% del peso rispetto al modello precedente. Il telaio si distingue per il tipico equilibrio Opel tra sportività e comfort, ma il nuovo modello è sensibilmente più dinamico del precedente. Per la prima volta Opel offrirà Corsa anche in versione elettrica a batteria, fin dall'inizio delle vendite, previsto per la prossima estate.