Consumi tagliati del 10%, stesso divertimento per Mazda MX-5

Mazda riduce del 10% i consumi e le emissioni di CO2 della MX-5 con motore 1.5 da 132 Cv grazie all'adozione del sistema di elettrificazione leggera i-Eloop. Il tutto senza rinunce in fatto di divertimento di guida.



Il nuovo dispositivo, associato all'i-stop che spegne e riavvia automaticamente il propulsore nelle soste agli incroci e ai semafori rossi, si avvale dell'utilizzo di un super condensatore: recupera energia in fase di frenata e decelerazione della vettura e la riutilizza per alimentare i servizi di bordo. In questo modo si alleggerisce il carico che grava sul propulsore, permettendogli di fornire alle ruote posteriori tutta la potenza che è in grado di produrre, con benefici sui consumi e, di conseguenza, sulle emissioni.



Proposta in versione cabriolet con gli allestimenti Exceed e Sport, rispettivamente a 28.550 e 32.000 euro, e con tetto rigido retrattile RF a 2.500 euro in più, la rinnovata ''millecinque'' brucia 7,4 litri di benzina per percorrere 100 km, contro i precedenti 8,2, con un beneficio quindi di 0,8 l/100 km. Al contempo, l'anidride carbonica prodotta scende in media da 142 a 138 grammi al chilometro.



La leggerezza è una delle caratteristiche del sistema adoperato. ''Grazie a un alternatore a tensione variabile - spiegano i tecnici della Casa nipponica -, utilizzato per generare corrente al momento del rilascio dell'acceleratore, e alla capacità dei condensatori che lo compongono di ricaricarsi in tempi estremamente più veloci rispetto a una batteria, il super condensatore si carica completamente in soli 7-10 secondi, un tempo inferiore a un singolo ciclo di decelerazione.



L'i-Eloop, inoltre, rende il dispositivo i-stop ancora più efficace perché, con la sua riserva di energia accumulata durante le decelerazioni, permette di prolungare le fasi di spegnimento del motore, quindi a consumo zero, rispetto a quello che avverrebbe normalmente con un sistema tradizionale''.