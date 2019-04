Hyundai al salone di New York con small-suv Venue

Al salone di New York riflettori puntati sul nuovo Venue 2020, l'ultimo suv di casa Hyundai che si unisce alla gamma di prodotti coreani. Combinazione perfetta tra stile e versatilità, Venue completa la famiglia insieme ai fratelli maggiori (pensati per il mercato americano) Kona e Kona Electric, Tucson, Santa Fe, l'8-posti Palisade e NEXO. Venue sarà costruita a Ulsan, in Corea e arriverà nei concessionari nel quarto trimestre di quest'anno.



''Il nuovissimo Venue potrebbe essere di piccole dimensioni, ma è importante per praticità e personalità - ha dichiarato Mike O'Brien, vice presidente di Product, Corporate and Digital Planning, Hyundai Motor American -. Il suo carattere audace e unico lo distingue dagli altri suv sul mercato, offrendo un veicolo unico per i consumatori alla ricerca di un design accattivante con un'abbondanza di standard di sicurezza, tecnologia e caratteristiche di connettività''.