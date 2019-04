A salone New York debutta serie limitata NRING Quadrifoglio

Al Salone di New York. Alfa Romeo alza il velo sui veicoli NRING Quadrifoglio edizione limitata 2019 per il Nord America. Solo 110 esempi totali (tra Giulia e Stelvio Quadrifoglio) di questi veicoli speciali disponibili per il Nord America e un diretto omaggio alle vie vincenti dell'Alfa Romeo al Nürburgring.



''L'Alfa Romeo è sempre stata qualcosa di veramente speciale nel mondo automobilistico, sul circuito di gara o su strada - ha dichiarato Tim Kuniskis, Global Head di Alfa Romeo -. Oggi onoriamo non solo ciò che l'Alfa Romeo rappresenta per la comunità automobilistica, ma ciò che rappresenta un marchio storico con vittorie storiche e giri record al Nürburgring. Gli appassionati del Nord America possono ora sperimentare questa tradizione in prima persona con questi veicoli speciali Quadrifoglio NRING in edizione limitata''.



Le edizioni NRING portano la linea Quadrifoglio ai massimi livelli, celebrando la storia più antica di Alfa Romeo nelle corse e il suo collegamento con uno dei circuiti più celebri e impegnativi del motorsport. La gamma Quadrifoglio è stata progettata per offrire la berlina e il suv più veloci al Nürburgring.



Realizzate da artigiani Alfa Romeo presso lo stabilimento di Cassino in Italia, Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono la testimonianza del perfetto equilibrio tra ingegneria ed emozione di Alfa Romeo, offrendo una berlina sportiva di medie dimensioni e un suv premium per chi ama la guida sportiva. Giulia e Stelvio Quadrifoglio mettono in luce le competenze di Alfa Romeo in fatto di sport motoristici con prestazioni di livello mondiale, tecnologia all'avanguardia, stile italiano seducente e un'esperienza di guida esaltante. I modelli NRING di Quadrifoglio arriveranno sulle coste del Nord America verso la fine del secondo trimestre del 2019.