Nissan Micra, ecco nuovi motori, cambio automatico e GPL

Una gamma che si rinnova, quella di Nissan Micra che ora si completa con nuovi motori, un nuovo cambio automatico e una versione speciale. Se per il marchio giapponese, la piccola di casa rappresenta da sempre un fiore all'occhiello, l'attenzione è confermata anche oggi, dall'arrivo delle nuove versioni che puntano a far proseguire a Micra la sua storia di successo. Le novità più importanti riguardano un motore benzina turbocompresso da 1,0 litri e 100 CV di potenza, abbinabile al cambio manuale e al nuovo cambio automatico Xtronic, al debutto su questa vettura, un nuovo motore benzina turbocompresso da 1,0 litri e 117 CV di potenza, il modello a GPL, oltre alla nuova versione N-Sport che si distingue per finiture estetiche esclusive per esterni e interni della vettura. Per il motore benzina da 117 CV la versione N-Sport è caratterizzata, inoltre, da una combinazione di assetto ribassato, sospensioni ottimizzate e sterzo più preciso per conferire alla vettura un carattere sportivo.