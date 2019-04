Maserati, a salone New York GTS per campione NBA Ray Allen

Al salone internazionale di New York, Maserati è di scena con l'anteprima mondiale del suo Levante GTS One Of One.



Quest'ultima creazione del programma di personalizzazione One Of One di Maserati è stata realizzata per il due volte campione NBA, Ray Allen, celebrato anche nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. A New York, Allen ha ricevuto le chiavi del suo Maserati Levante GTS One Of One, che il pubblico potrà ammirare in esclusiva durante il Salone.



Il Centro Stile Maserati ha lavorato insieme a Ray per configurare la sua vettura in un processo di creazione condivisa, basata su un concept di ampio respiro ispirato al suo amore per la città di Miami. A rendere speciale questo Maserati Levante GTS One Of One è soprattutto la livrea tristrato Blu Astro, ispirata al blu astrale della galassia, ma anche ai colori della magica Miami.



Grazie alla finitura opaca, l'effetto cromatico complessivo è luminoso e vibrante, ma al tempo stesso metallico e anodizzato, conferendo alla vettura un aspetto più sportivo e più tecnico, sottolineato anche dai dettagli esterni in fibra di carbonio sui coperchi dei retrovisori esterni e sulle maniglie delle porte.



I dettagli cromati scuri contrastano con la tinta opaca della carrozzeria, a cui conferiscono un accattivante aspetto crepuscolare. La finitura cromata scura è ripresa anche dai cerchi diamantati da 22'', mentre la finitura delle pinze freno è dello stesso colore opaco Blu Astro degli esterni, che accentuano in questo modo la sportività di questo suv Maserati.



I colori scelti per gli interni sono molto caratteristici: il quadro strumenti, la console centrale, i pannelli delle porte e i sedili sono tutti ispirati a un materiale casual e senza tempo: il denim blu. Gli inserti centrali dei sedili sportivi Maserati sono impreziositi da elementi che ne esaltano la personalità e la tridimensionalità senza sacrificare la loro eccellente ventilazione. La pelle utilizzata per gli interni, in uno speciale colore blu denim, è tinta all'anilina con un particolare processo di concia vegetale che permette di ottenere una selleria inimitabile ed esclusiva. Le finiture interne sono in fibra di carbonio con inserimenti di un filato blu, a evocare i colori di Miami, il suo paesaggio urbano e l'oceano, e a sottolinearne l'effetto tattile e tecnico grazie alla finitura in 3D. Questo materiale esclusivo attualmente non è disponibile per nessun altro modello della gamma Maserati.



A ulteriore riprova della sua attenzione al dettaglio, per il Levante GTS One Of One di Ray il Centro Stile Maserati ha creato dei sovra-tappeti speciali, che giocano sul mix di due materiali molto diversi: il tessuto e la fibra XL Extralight. Come dettaglio personale nascosto, la firma di Ray è ricamata dietro il poggiatesta del sedile di guida. Infine, un altro esclusivo elemento caratterizzante è inserito nei battitacco retro-illuminati: un'incisione laser che suggella la dedica di Maserati 'for Ray'.



Al Salone Internazionale dell'Auto di New York è possibile ammirare anche l'intera gamma Maserati 2019 che, oltre al potente e sofisticato suv Levante, comprende la berlina sportiva Ghibli, l'ammiraglia Quattroporte e la leggendaria Gran Cabrio, la sportiva che esprime alla perfezione il Dna Maserati.