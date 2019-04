Bmw punta a rafforzarsi in Cina con Serie 3 Lunga e X1 PHEV

Insediata fin dal 2003 in Cina attraverso una proficua collaborazione con Brilliance Automotive nello Shenyang, Bmw punta a crescere ancora in quello che è diventato il suo maggiore mercato mondiale (oltre 18miliardi di dollari di ricavi), passando dalle attuali 400mila unità prodotte annualmente ad una capacità complessiva di 650mila veicoli. Le novità presentate dalla Casa di Monaco al Salone di Shanghai rientrano dunque in questo piano di 'allargamento' della presenza sul mercato, in particolare attraverso modelli concepiti espressamente per la Cina. Ne è un esempio la nuova generazione della Serie 3 che, in funzione dei gusti dei clienti locali, debutta nella variante 325i L Sedan, allungata cioè nel passo per offrire maggiore spazio nei sedili posteriori e consentire l'uso di questa moderna berlina anche con l'autista. Altra 'arma' a disposizione di Bmw per migliorare ancora la posizione commerciale in Cina è il sav PHEV X1 xDrive25Le, specifico per questo Paese. Nella ultima versione, svelata al National Exhibition and Convention Center (NECC) di Shanghai, questo modello ibrido plug-in - il più venduto nel suo segmento in Cina - mette a disposizione della clientela un powertrain migliorato da molti di vista, primo fra tutti quello della autonomia elettrica cresciuta dell'83%. Grazie a nuove batterie agli ioni di litio (prodotte proprio nello Shenyang) in cui il rapporto tra Nickel, Cobalto e Manganese nell'anodo è nella proporzione 8:1:1, e quindi con una maggiore densità di energia, il sav Bmw X1 xDrive25Le riesce ora a viaggiare in modalità 100% elettrica per ben 110 km. Rivista anche la sezione termica, che si avvale di un 3 cilindri 1.5 TwinPower Turbo che trasmette il moto alle ruote anteriori, mentre il retrotreno è spinto (si tratta di un modello xDrive, a trazione integrale) dall'unità elettrica. Il risultato è un miglioramento del 72% nel consumo combinato. Con una potenza complessiva del sistema di 231 Cv e una coppia massima di 382 Nm, la nuova versione dell'X1 xDrive25Le è ora in grado di accelerare da 0 a 100 in 7,4 secondi. Presentati a Shanghai anche altri modelli Bmw che non sono però fabbricati in Cina, come i sav sportiviX3M eX4M e le varianti Coupé e Convertibile della Serie 8, al debutto in Asia.