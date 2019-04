Shanghai: debutto Maserati Quattroporte GranLusso One Of One

Al Salone dell'Automobile di Shanghai Maserati anticipa il futuro programma di personalizzazione, presentando una Quattroporte GranLusso One Of One (ciò in esemplare unico e irripetibile) che è stata realizzata dal Centro Stile Maserati in collaborazione con un cliente d'eccezione, il direttore di T-Magazine China, Xuan Feng. Il processo di personalizzazione messo a punto dagli esperti del Centro Stile Maserati ha permesso di accompagnare Xuan Feng nella configurazione lasciandogli la libertà di partecipare attivamente al processo creativo. Il cliente cinese non ha scelto solo gli accessori e la configurazione ma ha partecipato - attraverso al racconto della propria persona, della sua storia e delle sue passioni - al raggiungimento di un risultato che s'identifica nella 'sua' Maserati, un pezzo unico e praticamente irripetibile.



Ogni dettaglio definito dal Centro Stile Maserati è infatti strettamente legato ad un aspetto della personalità e dello stile di vita di Xuan Feng. Esternamente la Quattroporte GranLusso One Of One presenta una nuova vernice creata ad hoc per il cliente, una particolare tonalità di azzurro con finitura opaca che richiama la stoffa denim, per riflettere perfettamente i gusti del direttore di T-Magazine China.



Gli interni sono unici, caratterizzati da un abbinamento tra il tradizionale colore nero e il nuovo colore bianco ghiaccio: sottoplancia, pannelli porta e sedili presentano questa finitura bicolore per conferire all'abitacolo un look ricco di personalità e contemporaneità. I sedili sono caratterizzati da una confezione con cuciture verticali ispirate al pattern gessato dei tessuti della moda maschile. Grazie alla particolare tecnica di colorazione che avviene in botti di rovere - tecnica questa che permette ai pigmenti di essere assorbiti in modo naturale dalla pelle stessa - la pelle Pieno Fiore assume una colorazione elegante, profonda e luminosa. Il materiale naturale è morbido, con una texture leggermente e volutamente irregolare che le conferisce struttura e carattere. Le cuciture dei pannelli porta e parte superiore della plancia riprendono la colorazione azzurro denim degli esterni.



Il tunnel centrale, l'inserto plancia e i pannelli porta della Quattroporte GranLusso One Of One di Xuan Feng sono in radica 100% naturale, caratterizzata da una colorazione azzurro denim, che richiama gli esterni e che la rendono la sofisticata.



Questa particolare radica viene utilizzata per la prima volta su una vettura dell' attuale gamma Maserati. Il Centro Stile Maserati ha creato per Xuan Feng anche due kit specifici di sovratappetti in colorazioni diverse: uno bianco ghiaccio per esaltare la luminosità degli interni e un altro in blu indigo che richiama la particolare colorazione esterna. Al Salone di Shanghai è presente anche la Quattroporte S Q4 GranLusso MY19 caratterizzata da interni in PelleTessuta Zegna, materiale nuovo ed unico realizzato da Ermenegildo Zegna in esclusiva per Maserati. Oltre alle due Quattroporte GranLusso, Maserati espone all'evento cinese anche sullo stand Levante e Ghibli MY19, entrambe nella configurazione GranLusso.