Renault lancia in Cina il primo suv elettrico 'popolare'

La Cina rappresenta una priorità per la futura crescita del Gruppo Renault e - come ha confermato in una conferenza stampa che si è svoltai al Salone dell'Automobile di Shanghai Thierry Bolloré CEO del Gruppo Renault - l'obiettivo è di arrivare a un target di ben 550.000 unità vendute all'anno in quel vasto mercato, in linea con il piano Drive the Future. Bolloré lo ha detto svelando una delle 'armi' che accompagneranno questa offensiva, il primo suv 100% elettrico di segmento A, con cui la Casa della Losanga intende portare la mobilità elettrica, unita ai valori tipici del marchio come il design, la funzionalità e la qualità, ad una vasta clientela.



Con City K-ZE, Renault entra dunque 'dal basso' nel mercato dei veicoli elettrici più grande e in crescita più rapida al mondo. Sei mesi dopo aver svelato al Salone dell'Auto di Parigi il concept che prefigurava questo suv urbano, il sesto veicolo al 100% elettrico della gamma entra ufficialmente nel programma che prevede entro il 2022, la produzione in Cina di 9 autovetture (principalmente suv e crossover) di cui 3 saranno 100% elettriche. City K-ZE nasce da una joint-venture e è stata progettata in Cina per la Cina, dove verrà prodotta nell'ambito della joint-venture tra eGT New Energy Automotive Co Ltd e l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, associata al costruttore locale Dongfeng. Renault City K-ZE, un design elegante e distintivo: Caratterizzata da linee decise e muscolose e da dimensioni compatte, City K-ZE offre però una grande abitabilità interna (grazie al passo di 2.423 mm) e un bagagliaio da 300 litri, tra i migliori del segmento. Il design incarna la classico immagine del suv, accentuata dall'altezza libera da terra pari a 150 mm. Con le sue molteplici modalità di ricarica è compatibile sia con le prese domestiche da 220 Volt che con le infrastrutture pubbliche. Nella modalità ricarica veloce bastano 50 minuti per arrivare all'80% del'energia e nella modalità ricarica lenta bastano 4 ore per ricaricare il 100%. Il sistema interattivo - leader del segmento - è dotato di touchscreen LCD a colori multifunzionale da 8 pollici e di un impianto che consente ai passeggeri di restare connessi sempre e ovunque vadano. City K-ZE è dotato di navigazione online e monitoraggio in tempo reale delle funzioni tipiche dei elettrici. Gli utenti possono accedere facilmente a servizi come intrattenimento online, WiFi 4G e riconoscimento vocale intelligente.In linea con la filosofia Renault che pone l'uomo al centro, Renault City K-ZE propone sensori PM 2.5 ed un sistema di controllo della qualità dell'aria, che consente di valutare la situazione nell'abitacolo e di passare automaticamente dalla circolazione interna a quella esterna e viceversa per offrire sempre uno spazio sano e rinfrescante.