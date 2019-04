Rally Italia Talent 2019, è l'ora della finale

E' l'ora del gran finale per il Rally Italia Talent targato Suzuki. Dopo 9 selezioni regionali ed una semifinale, da domani andrà in scena l'ultimo atto della 6/a edizione del Grande Fratello dei motori all'Adria International Raceway (RO). Saranno 80 tra piloti e navigatori a sfidarsi fino a sabato 20 aprile con in palio prestigiosi premi: la partecipazione gratuita ad 1 rally titolato Aci Sport per ciascuna delle 7 categorie. Per la prima volta in finale anche 6 Under 16 nella categoria Young che riceveranno preziosi consigli sulla sicurezza stradale. Edizione 2019 che ha riscosso un successo di iscritti senza precedenti (9.300) a conferma della riuscita del format ideato dal patron Renzo Magnani nel 2014.



Con lo slogan #rallypertutti, saranno 7 le Suzuki Swift Sport, gommate Toyo in pista, mentre grande interesse ha suscitato la partnership con Generali Italia e l'impegno dell'Aci del presidente Sticchi Damiani. Le iscrizioni per il 2020 si apriranno a fine aprile su www.rallyitaliatalent.it.