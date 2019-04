Salone Shanghai 2019, Pininfarna sbarca con Karma Gt e concept Grove Hydrogen

Pininfarina presenta due nuovi progetti al Salone dell'Auto di Shanghai, "entrambi emblema - sottolinea l'azienda - della perfetta combinazione del miglior design italiano con una tecnologia ecologica". Dalla collaborazione con Karma Automotive nasce la nuovissima Karma Pininfarina Gt, mentre Grove Hydrogen Automotive Company Limited svela una nuova concept car creata dal team cinese di Pininfarina Shanghai.



"Portiamo in Cina - spiega l'ad Silvio Pietro Angori - la nostra nota competenza nella progettazione di capolavori su quattro ruote, sia per brand rinomati sia per nuovi costruttori che hanno bisogno del nostro supporto per definire l'identità del loro marchio e il proprio linguaggio di design. Il nostro tocco italiano nello stile si unisce alla speciale attenzione che rivolgiamo alla mobilità sostenibile e alla tecnologia all'avanguardia. Ciò che presentiamo a Shanghai non solo conferma che innoviamo nel presente, ma che forniamo anche soluzioni per un domani migliore". I due nuovi lanci al Salone dell'Auto di Shanghai sottolineano l'impegno di Pininfarina sul mercato cinese. Il marchio ha recentemente esteso le sue attività in Cina sotto la guida del general manager Simone Tassi, e ha registrato un aumento significativo sia del numero di clienti sia di dipendenti.