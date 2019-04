Opel Corsa più leggera: ora è sotto la soglia dei 1.000 kg

Obiettivo: struttura leggera. Il programma di riduzione del peso di Opel prosegue con la nuova Corsa. La sesta generazione della best seller di Russelsheim si basa su un progetto completamente nuovo. Corsa sarà presentata in anteprima entro la fine dell'anno. In versione diesel, benzina o, per la prima volta, elettrica, ogni nuova Corsa peserà molto meno. La versione più leggera della prossima generazione di Corsa scenderà addirittura sotto la magica soglia dei 1.000 chilogrammi: senza guidatore, la cinque porte peserà solo 980 kg. Rispetto al modello prevedente, questa versione perderà ben 108 kg. Si tratta di una riduzione di peso pari a circa il 10 per cento, sebbene il nuovo modello conservi una lunghezza simile, pari a 4,06 metri. Perdere tutto questo peso mantenendo dimensioni simili è un risultato notevole che andrà a tutto vantaggio dei clienti.



Opel Corsa è sempre stata un modello pionieristico, di successo e amato da milioni di clienti fin dalla presentazione, avvenuta nel 1982. Da allora si sono costruite oltre 13,6 milioni di unità di Corsa negli stabilimenti di Saragozza (Spagna) ed Eisenach (Germania). La sesta generazione sta per entrare in produzione e sarà ordinabile a partire dall'estate.



L'uso specifico di acciai di diverso tipo e di varie modalità di giunzione ha permesso di ridurre notevolmente il peso di Corsa. Sono stati utilizzati in modo coerente acciai ad alta e altissima resistenza e si è posta particolare attenzione all'ottimizzazione dei percorsi di carico, dei giunti, della struttura e della forma. Rispetto al modello precedente, la scocca (body-in-white) pesa 40 kg in meno.



Oltre all'ottimizzazione dell'asse anteriore e di quello posteriore, l'adozione di motori superleggeri in alluminio contribuisce alla riduzione del peso totale. I motori benzina tre cilindri, particolarmente compatti, pesano circa 15 kg in meno rispetto alle precedenti unità quattro cilindri con gli stessi livelli di potenza. Particolarmente insolito nel segmento delle piccole èil cofano motore in alluminio della nuova Corsa, che pur essendo più lungo pesa 2,4 kg in menorispetto al cofano del modello precedente, in acciaio. In precedenza, l'ammiraglia Insignia era l'unico modello nella gamma Opel ad avere un cofano in alluminio. Anche isedilisono stati messi a dieta. La struttura dei nuovi sedili è stata ottimizzata e permette ditogliere 10 kg in totale- 5,5 kg nei sedili anteriori, 4,5 kg in quelli posteriori. Sono stati inoltre utilizzati materiali isolanti nuovi e più leggeri.