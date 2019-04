Scénic e Grand Scénic, Renault punta sul nuovo Blue Dci

Una gamma di motori che si va a completare, quella di Renault Scénic e Grand Scénic che ora possono contare anche del nuovo 1.7l Blue Dci. Con una storia iniziata nel 1996, la vettura del marchio francese si rinnova nella sua quarta generazione con l'ingresso in listino della nuova motorizzazione, fino a 150cv e che arriva dopo il 1.3l Tce Fap commercializzato lo scorso anno.

Sulle colline delle Langhe siamo andati a testare il nuovo propulsore, nelle versioni Blue Dci da 120 cv con cambio manuale 'Sport edition2', oltre al più potente Dci da 150cv, nell'allestimento 'Iniziale Paris', ovvero la versione premium secondo Renault. I nuovi propulsori su Scénic, che escono dalla fabbrica di Valladolid in Spagna dopo oltre 2.500 ore di test al banco, sono anche interamente sviluppati da Renault e saranno proposti su vari veicoli, anche dell'alleanza Renault Nissan Mitsubishi. Le novità meccaniche cominciano dal nuovo albero motore, che permette una riduzione degli attriti e dei consumi, ma c'è anche la turbina a geometria variabile che consente una migliore efficienza del del turbocompressori, gli Iniettori a otto fori a 2500 bar per una migliore combustione e riduzione dei consumi e l'intercooler aria/acqua, per una migliore rendimento di combustione.

Tutti i motori, poi, dispongono di un sistema di riduzione dell'ossido di azoto tramite sistema SCR, con utilizzo di ADBLUE. Al volante, i nuovi motori sono piacevoli anche ai bassi regimi e i propulsori Blue dCi su Scénic e Grand Scénic offrono una coppia massima di 300 Nm sulla motorizzazione Blue dCi 120 ad un regime di 1500 giri, come di 340 Nm sulla motorizzazione Blue dCi 150 ad un regime di 1750 giri. Rispetto alla precedente generazione di motori dCi, la coppia massima aumenta di 40 Nm sul Blue dCi 120 e di 20 Nm sul Blue dCi 150. Inoltre, la coppia massima è disponibile in un range di utilizzo più ampio, con trasmissione manuale a 6 rapporti. Sul versante delle emissioni di CO2 , i dati vanno da 127 a 129 gr/Km in ciclo misto NEDC BT per Renault Scénic Blue dCi 120 e dCi 150. I consumi, invece, sono da 4,8 litri a 4,9 litri/100 km in ciclo misto NEDC BT. Sul fronte del design esterno, i cerchi da venti pollici montati di serie su tutta la gamma, l'altezza da terra e la grande luminosità garantita dall'ampio parabrezza e dal tetto panoramico, sono tra gli elementi che hanno contribuito al successo in termini di vendita dalla quattro ruote francese che strizza l'occhio al mondo dei crossover.

Anche sul fronte sicurezza e assistenza alla guida, su Scénic non mancano le garanzie della parking camera e dell'Easy Park Assist, la frenata di emergenza attiva per il riconoscimento dei pedoni, il riconoscimento della segnaletica stradale, la commutazione automatica dei fari abbaglianti e anabbaglianti, il sensore angolo morto, il rilevatore di stanchezza, l'assistenza al mantenimento di corsia e il Cruise Control Adattivo.

Già in vendita, i prezzi di Scénic e Grand Scénic Blue dCi 120 e Blue dCi 150 partono da 25.650 euro.