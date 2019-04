Ford svela Transit minibus elettrico con pannelli al tetto

Al Go Further,evento sulla strategia futura del marchio, Ford ha svelato il nuovo Transit Smart Energy Concept: un minibus a 10 posti, unico nel suo genere, che nasce dall'intento dell'Ovale Blu di trovare nuovi modi per ampliare il range di guida in modalità elettrica per i futuri veicoli elettrificati. La distanza che i conducenti possono percorrere con una singola ricarica di un veicolo elettrico continua a essere fortemente influenzata dall'utilizzo delle funzioni di riscaldamento all'interno della cabina. Uno studio, infatti, ha dimostrato chel'utilizzo del sistema di climatizzazione a bordo di un veicolo elettrico può ridurre ilrangedi autonomia fino al 50%.



Rispetto ai veicoli utilizzati per il trasporto di merci, i veicoli people mover come i minibus richiedono molta più energia per il raggiungimento di una temperatura interna più confortevole per gli occupanti. Dato che l'energia necessaria è fornita dalla batteria ad alta tensione, quest'attività può compromettere, in modo significativo, l'autonomia del veicolo stesso.



Il Transit Smart Energy Concept offre un'autonomia di guida, in modalità completamente elettrica, di 150 km con una carica di 4 ore, grazie all'introduzione di innovazioni tecnologiche che consentono di risparmiare e di generare energia.



Sviluppato dagli ingegneri del Ford Technical Center di Merkenich, in Germania, questo concept utilizza un telaio del Transit, dotato della stessa tecnologia di trasmissione elettrica a batteria dello StreetScooter WORK XL per la guida a emissioni zero. Le innovazioni tecnologiche includono un sistema a pompa di calore che utilizza il calore di scarto dai componenti della trasmissione, dai flussi esterni ed interni per ridurre l'utilizzo di energia del sistema di riscaldamento fino al 65%, con un'estensione della durata delle batterie del 20%; un portellone scorrevole che si apre elettricamente a metà, per ridurre la perdita di calore e può essere attivato dal passeggero utilizzando un apposito dispositivo; sedili dei passeggeri riscaldati e dispositivi che consentono loro di controllare la propria temperatura, riducendo l'energia necessaria per il riscaldamento dell'ampia cabina. Inoltre sono previsti sei pannelli solari, montati sul tetto, che caricano una batteria da 12 volt per l'accensione del riscaldamento dei sedili, dell'illuminazione della cabina e dei sistemi elettrici di bordo; un divisorio in policarbonato tra la portiera del passeggero e l'area di seduta che riduce il dispendio di calore; finestrini con doppi vetri ventilati, che isolano le superfici contro la dispersione di calore e illuminazione regolabile in base alla temperatura della cabina. Il conducente può monitorare lo stato della temperatura di tutti i sedili dei passeggeri da uno schermo montato sulla console centrale, che offre anche una panoramica dei livelli di risparmio energetico. Ford prevede di iniziare le prove su strada del Transit Smart Energy Concept entro quest'anno, dopo aver completato i test nella galleria del vento. Come già annunciato all'inizio di quest'anno, ogni nuovo veicolo lanciato dall'Ovale Blu dopo la Focus, avrà almeno una versione elettrificata. Dalla Fiesta al Transit, verrà introdotta una soluzione tra Mild-Hybrid, Hybrid, Plug-In Hybrid o Electric di ogni modello.



Durante il Go Further Event, l'Ovale Blu ha annunciato l'arrivo del nuovo Transit completamente elettrico, il cui lancio è previsto nel 2021, - uno dei 16 modelli Ford elettrificati annunciati, tra cui il suv Explorer Plug-In Hybrid, il middle-size Kuga EcoBlue Mild-Hybrid, Hybrid, and Plug-In Hybrid e il nuovo people mover Tourneo Custom Plug-In Hybrid.