Concept Alfa Romeo Tonale, quando un suv diventa opera d'arte

Centinaia di migliaia di visitatori dell'edizione 2019 del Salone del Mobile.Milano torneranno nei loro luoghi d'origine (moltissimi sono arrivati dall'Asia, dagli Stati Uniti e da altri Paesi lontani) con le immagini di Alfa Romeo Tonale impresse nella memoria dei loro smartphone. Il concept che prefigura uno sport utility compatto e dinamico - che potrebbe debuttare alla fine del prossimo anno o all'inizio del 2021 - è diventato, grazie alla presenza a questo evento di portata mondiale, un fenomeno virale, aggiungendo like su like a quelle che erano già state le reazioni sui social dopo il reveal al Salone di Ginevra. Tonale, del resto, appartiene alla leggenda del marchio del Biscione, e lo si immagina già sfilare con disinvoltura nei salotti urbani, affrontare i percorsi 'difficili' o dare le tipiche emozioni di un'Alfa sui percorsi ricchi di curve. Quella del suv ibrido plug-in Tonale sarà una presenza significativa sul mercato, offrendo - nell'ambito della transizione energetica - una sinergia efficiente ed emozionante fra motore termico e motore elettrico, al servizio del piacere di guida e capace di proiettare il marchio nel futuro. Questo è anche il senso del nome scelto per la nuova concept car: il passo del Tonale, posto accanto a quello dello Stelvio e a esso collegato, è geograficamente un grande anfiteatro naturale in cui va in scena lo spettacolo di cascate spumeggianti e della neve tutto l'anno in un paesaggio incontaminato. Anche dal punto di vista del design Tonale rappresenta una sintesi ideale tra l'importante heritage del brand e l'anticipazione di nuovi canoni. Tonale si ispira alla bellezza e alle nuance delle forme umane, così come al movimento della luce, che richiama linee e volumi puri. Nel suo design ricorrono stilemi entrati nella storia di Alfa Romeo e ne diventano manifestazione tangibile, grazie a un'esecuzione che suscita un approccio moderno alla nuova anatomia Alfa Romeo. Un elemento che richiama la tradizione del DNA di Alfa Romeo è la ruota da 21 pollici 'teledial', cioè disco telefonico (il comando a rotazione dei vecchi apparecchi Sip, in cui l'alternanza degli elementi circolari viene riproposta attraverso una struttura architettonica leggera e di grande impatto estetici. Sulla fiancata si avvicendano volumi pieni ed eleganti propri di vetture apparentemente lontane per generazione e tipologia, come la Duetto e la Disco Volante Spider, mentre la Linea GT del suv Tonale reinterpreta la sensazione di tensione e sicurezza della celebre coupé GT junior. L'anteriore ripropone il distintivo scudetto Alfa Romeo con una fanaleria '3 più 3' che evoca lo sguardo fiero tipico di SZ e Brera. Il posteriore di Tonale viene impreziosito da un lunotto avvolgente - che richiama la 8C e la 33 Stradale - completato nella parte superiore dall'ala sospesa che ne esalta la continuità con il tetto trasparente.



Il design degli interni di Tonale, ispirato al mondo racing di Alfa Romeo, è concepito in funzione del guidatore ma anche per ospitare comodamente i passeggeri. Gli arredi e le finiture suscitano forti emozioni amplificate dal contrasto tra i materiali come la fredda solidità dell'alluminio combinata al calore e alla morbidezza della pelle e dell'Alcantara. I pannelli porta e il tunnel centrale sono retroilluminati e variano di colore a seconda della scelta che viene fatta agendo sul comando di DNA, il selettore di modalità di guida collocato sul tunnel. Pilota e passeggero hanno a disposizione uno schermo da 12,3 pollici e all'unità principale touchscreen da 10,25 pollici, per gestire tutte le funzionalità e sfruttare le nuove funzionalità di infotainment Alfista e Paddock. Alfa Romeo Tonale - ribadisce l'azienda - è ''il nostro sguardo nel futuro del segmento cuv, in grado di creare un'espressione olistica e creativa tramite la fusione di bellezza e tecnologia. In poche parole, è un'opera d'arte, un capolavoro assoluto del design. Non a caso le prime lettere di Alfa Romeo Tonale formano la parola ART''.