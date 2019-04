Lancio al New York Auto Show per Subaru Outback 2020

Ancora pochi giorni e Subaru svelerà al New York Auto Show la nuova generazione dell'Outback, un modello iconico perché in tempi non sospetti - la prima edizione è del 1994 - mise a disposizione degli utenti un perfetto mix tra le capacità di muoversi in ogni condizione e su ogni terreno di un suv e la comodità e l'immagine di una wagon premium, il tutto reso 'piccante' da prestazioni degne di una sportiva (soprattutto nelle versioni dotate del motore 6 cilindri boxer 3.6).



Come svela un teaser ufficiale diffuso da Subaru, in attesa del reveal fissato per il 17 aprile, Outback 2020 mostra un look fortemente ispirato a quello della concept Viziv Tourer, con l'aggiunta di quegli elementi - come le protezioni degli archi passaruota e il robusto portatutto sul tetto - che sono tipici del mondo Subaru (molto vicino a chi pratica sport) in alcuni mercati, come quello Usa.



Derivata dalla nuova generazione della berlina Legacy, Outback 2020 perderà probabilmente la sua motorizzazione di punta (il 6 cilindri 3,6) a favore di una variante turbo del 4 cilindri con 260 Cv di potenza - già presente nel suv Ascent - affiancato 'in basso' da una taratura da 182 Cv. Su tutte le versioni sarà presente la trasmissione a variazione continua CVT.Definita dalla stampa Usa ''una versione alta della wagon Legacy'' Outback offrirà, grazie alla inedita piattaforma, una migliorata abitabilità, più spazio per i bagagli e un confort dinamico incrementato per effetto della maggiore rigidità della struttura.