Citroën a salone di Shanghai festeggia i 100 anni con i suv

Al Salone di Shanghai 2019, Citroën celebra 100 anni di storia con lo sguardo rivolto al futuro. In mostra non ci saranno solo i modelli che hanno fatto la storia del double chevron, come la Traction, modello iconico personalizzata con i colori del centenario, ma anche tutte le ultime novità della gamma suv. In particolare per gli sport utility vehicle a Shanghai ci sarà il C3-XR, suv dal frontale sviluppato in verticale, imponente e robusto, con il cofano alto, bombato e scolpito.



La firma luminosa si ispira alla Concept CXperience, con i proiettori disposti in continuità con gli chevron sottili, a formare un profilo a forma di V. I dettagli colorati permettono di proporre 3 combinazioni esterne, per personalizzare la propria vettura in base al proprio stile: Bianco/Pack Color Rosso, Ginger Brown/Pack Color Silver, Rosso Tourmaline/Pack Color Silver. Per esprimere ancora più dinamismo, la parte bassa del paraurti prevede una protezione Silver che sottolinea il lato avventuroso e adatto a tutti i terreni del veicolo: libertà ed evasione in qualsiasi situazione. Il profilo di C3-XR conserva le sue caratteristiche, con barre al tetto Silver dal design unico e un movimento che si estende oltre le porte posteriori, per rafforzare la percezione dello spazio interno.



Questo suv dispone di unpasso di 2.650 mm best in classnel segmento B-suv, garanzia di abitabilità e versatilità di utilizzo.



Il nuovo C3-XR sarà commercializzato assieme a C4 Aircross e C5 Aircross. L'offerta delle berline prevede un'evoluzione di C4 L che completa la gamma composta da C-Elysée, C4, C5 e C6.



Modelli che sfoggiano i colori della gamma Origins e associano una coerenza stilistica e un comfort eccezionale, frutto di 100 anni di savoir-faire.



Première in Cina, dopo l'anteprima europea a Ginevra, anche per Ami One Concept, oggetto innovativo dalla personalità unica, 2 posti, 100% elettrico, che mette il digitale al centro di una nuova esperienza di mobilità urbana, più libera e serena, per soddisfare le nuove esigenze del futuro, particolarmente sentite in Cina. Lo stand DongFeng Citroën, uno spazio da vivere unico che associa design e comfort, aprirà le porte alla stampa il 16 aprile.