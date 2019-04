Ecco e-Legend,il manifesto della mobilità futura per Peugeot

Non solo un manifesto tecnologico ma una vera e propria visione del marchio Peugeot, rivolto verso un futuro positivo ed desiderabile. Un futuro dove l'autonomia e l'elettrificazione sono sinonimi di sensazioni ancora più forti, più intense, tutto per bandire la noia. Quando fu svelata al salone di Parigi, Jean Philippe Imparato, direttore generale di Peugeot, non ha avuto nessun dubbio: la e-Legend concept è sicuramente il simbolo della transizione energetica dove la tecnologia sarà sempre più al servizio del piacere di vivere l'auto. Alla design Week di Milano, nello spazio di via Savona 56, la vera protagonista è lei, l'auto del futuro che consente, in base alla tipologia di traffico stradale o allo stato d'animo del guidatore, di poter scegliere tra quattro modalità di guida.



Di queste due sono autonome (Soft e Sharp): grazie alla tecnologia dello sterzo elettronico (steer by wire), il volante rientra totalmente per liberare spazio allo schermo da 49 pollici che a tutta larghezza occupa lo spazio che di solito è occupato dalla plancia, i sedili anteriori si inclinano; i braccioli laterali si aprono automaticamente, liberando così una vasta zona portaoggetti con una zona di ricarica a induzione per gli smartphone; i comandi principali rimangono accessibili mediante la consolle integrata nel sedile del conducente. Gli occupanti possono così dedicarsi ai loro hobby preferiti: giocare con il videogioco integrato o guardare un film sullo schermo centrale curvo o, se preferiscono, sugli schermi singoli integrati nelle alette parasole. Ci sono poi due modalità di guida attiva (Legend e Boost) che consentono una guida immersiva grazie al Responsive i-Cockpit.  ''Coupé moderno, dalle linee filanti, questo archetipo ultratecnologico del piacere automobilistico trova la sua forza profonda nel Dna della Peugeot 504 Coupé - ha detto Gilles Vidal, uno dei padri fondatori della e-Legend - Quest'auto ci proietta in un futuro prossimo senza alcuna nostalgia.



Formalizza il nostro approccio a un design Peugeot che raccoglie le nuove sfide tecnologiche dell'industria automobilistica''. La scelta della carrozzeria Coupé per un veicolo a guida autonoma esalta le esperienze di guida adottando codici molto moderni, un ingombro e proporzioni assolutamente realistiche che hanno poco della show car. L'emergere delle nuove piattaforme di propulsione elettrica apre il campo delle possibilità ai designer rimuovendo i vincoli tecnici legati alla propulsione termica. Per esprimere la sua visione tecnologica, la concept attinge alla tradizione del marchio del Leone. Rimanda alla reinterpretazione dei grandi temi stilistici di un veicolo iconico della Casa, la 504 Coupé: una silhouette leggera, atletica, affusolata e sensuale, un abitacolo maggiormente spostato verso il retrotreno, dotata di ampie vetrature. Nel frontale, lo sguardo del veicolo è identificabile grazie alla firma luminosa con 3 artigli e due doppi moduli. Nel posteriore, la firma luminosa presenta anch'essa 3 artigli e ha un trattamento molto tecnologico. La terza luce degli stop è posizionata sopra il lunotto ed è a tutta larghezza con un insieme multilama che si riflette nel lunotto. La carrozzeria, dalle linee estremamente tese, si riveste di una tinta grigio chiaro con sottili toni color champagne. In base alla luce esterna, il colore cambia passando da un tono cromo che riflette tutto l'ambiente a un aspetto metallo bronzo lucido. Lunga 4,6 metri e larga 1,9 metri la e-Legend ha un passo di 2,6 metri: all'interno l'abitacolo è elegante e luminoso. Si registra inoltre il grande ritorno del velluto. Questa concept-car è mossa da un propulsore al 100% elettrico.



Grazie alle batterie da 100 kWh, è in grado di sviluppare una coppia di 800 Nm e una potenza di 340 kW (462 CV) distribuite sulle quattro ruote motrici. Questo livello di prestazioni permette di coprire lo 0/100 km/h in meno di 4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 220Km/h. L'autonomia è di 600 km.(ANSA).