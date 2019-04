AMG GT R PRO, auto hi-performance per chi ama la sportività

L'auto ad alte prestazioni AMG GT va alla conquista degli appassionati di auto sportive alla ricerca di dettagli personalizzati grazie alla nuova edizione limitata AMG GT R PRO. Oltre a essere stati aggiornati nel design, i modelli a due porte AMG GT Coupé e Roadster offrono la regolazione integrata della dinamica di marcia AMG Dynamics (per un ulteriore incremento dell'agilità), il nuovo volante Performance AMG, una consolle centrale con tasti a display innovativi e un display sulla plancia completamente digitale, con stili di visualizzazione e contenuti specifici di AMG.



Lo schema di base della gamma AMG GT con motore anteriore centrale e cambio in configurazione transaxle sull'asse posteriore, consente di ripartire il peso con una percentuale leggermente maggiore sull'asse posteriore. Tutto ciò, abbinato al baricentro basso, rende la vettura estremamente maneggevole e consente di raggiungere velocità elevate in curva. Il V8 biturbo AMG da 4,0 litri eroga molta potenza già a bassi regimi, offrendo prestazioni elevate. Il facelift del Coupé e del Roadster comprende le nuove luci anteriori e posteriori e il nuovo linguaggio formale delle mascherine dei terminali di scarico. Il nuovo design dei fari a LED High Performance rimanda all'AMG GT Coupé 4 e consolida il legame con la famiglia AMG GT dei modelli a due porte. Come in AMG GT Coupé 4, anche sui modelli AMG GT a due porte la nuova architettura telematica è resa possibile dal display sulla plancia completamente digitale di serie, con strumentazione da 12,3 pollici e display multimediale da 10,25 pollici al centro. La strumentazione offre un design dello schermo totalmente nuovo con tre stili di visualizzazione specifici AMG: Classico, Sportivo o Supersportivo. Il comportamento di marcia di AMG GT può essere modificato con i programmi di marcia Slippery, Comfort, Sport, Sport+, RACE e Individual del Dynamic Select AMG, grazie al quale si possono regolare importanti parametri, come il tempo di risposta del motore e del cambio, la curva caratteristica dello sterzo, l'ammortizzazione o il sound. I programmi vengono selezionati con la levetta nella consolle centrale e nella strumentazione, oppure sul display multimediale.



Ora anche l'AMG GT dispone della nuova funzione AMG Dynamics che si va ad aggiungere ai programmi di marcia del Dynamic Select AMG. Questa regolazione integrata della dinamica di marcia amplia le funzioni dell'ESP (Electronic Stability Program) con la ripartizione della forza sull'asse posteriore dosata alla perfezione e la curva caratteristica dello sterzo, incrementando ulteriormente l'agilità di AMG GT a fronte della massima stabilità. Già la versione AMG GT R dispone di cuscinetti snodati Uniball sui bracci trasversali inferiori dell'asse posteriore: ora AMG GT R PRO si avvale di questi cuscinetti anche per i bracci trasversali superiori. La dotazione di serie di AMG GT R PRO comprende anche il Track Package (non disponibile per Stati Uniti, Canada e Cina).



Il pacchetto comprende un sistema di protezione in caso di capottamento, cinture di sicurezza a quattro punti per guidatore e passeggero e un estintore da 2 kg (entrambe le dotazioni riservate esclusivamente all'utilizzo sui circuiti automobilistici). La gabbia in acciaio tubolare imbullonata del sistema di protezione in caso di capottamento è composta da un pezzo curvo principale, un montante per il fissaggio delle cinture, due montanti posteriori e un elemento posteriore diagonale a croce.



I 'louver' (feritoie per l'aria) nei parafanghi anteriori contribuiscono a ridurre la portanza sull'asse anteriore, grazie a un'efficace ventilazione dei passaruota. L'unicità del modello è accentuata dalle strisce adesive in stile 'racing' applicate sul cofano motore, sul tetto, sul portellone posteriore e sulle fiancate della vettura. (ANSA).